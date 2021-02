Trenčín si trúfa si za sobotu zaočkovať 1 500 ľudí

V Trenčíne začali v sobotu ráno s veľkou očkovacou akciou. Podľa riaditeľa trenčianskej nemocnice Tomáša Janíka bolo v športovej hale desať očkovacích miest, kde pracovalo vyše 70 zdravotníkov. Do dvanástej zaočkovali vyše 670 ľudí.

Podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO), ktorý sa tiež prišiel pozrieť do Trenčína, sa očkovalo vakcínou Moderna.

Aj na sobotné trenčianske očkovanie sa záujemcovia prihlasovali cez registračný formulát na www.korona.gov. Lekár Rastislav Zigo si pochvaľuje, že ľudia chodia v termínoch, ktoré im boli pridelené.

Viky Milanová z očkovacieho tímu číslo 7 hovorí, že ľudia chodia na vakcináciu pripravení. Oblečené majú tričká s krátkym rukávom, pretože sa očkuje do ramena. Každý záujemca sa musel najskôr vyzliecť, zodpovedať otázky o svojom aktuálnom zdravotnom stave, nechať sa zaočkovať a ešte približne 15 minút počkať pod dohľadom zdravotníkov.

Do Trenčína merali cestu aj ľudia z iných regiónov. „V Bratislave sa nedá zaregistrovať. Syn ma preto prihlásil do Trenčína a dokonca ma priviezol,“ usmieva sa Ľudmila Kodyšová z Bratislavy. Od minulého marca je prakticky iba doma, chodí najviac do obchodu. „Chcela by som sa stretávať s rodinou, s vnúčatami aj pravnúčatkom. Táto doba je ťažká najmä preto, že ľudia nie sú jednotní, majú veľa pochybností,“ dodala a nechala sa zaočkovať.

Dlhý čas je vo svojom domove zatvorená aj 82-ročná Elena Jakušová z dedinky pri Trenčíne. Je presvedčená, že očkovanie ju ochráni pred koronavírusom. Aj keď celý život pracovala s ľuďmi ako predavačka, vraví, že na život bez sociálnych kontaktov si zvykla a ľudí jej nahrádza televízia.