Poslanci chceli znížiť primátorovi Košíc 6-tisícový plat. Chýbal iba jeden hlas

Košickí mestskí poslanci chceli znížiť plat primátorovi Jaroslavovi Polačekovi. Teraz zarába 6 086 eur, po znížení na zákonné minimum by to bolo 4 347 eur. Návrh nakoniec neprešiel, chýbal totiž jeden hlas.

Poslanec Milan Lesňák (Pre Košičanov) navrhol zníženie primátorského platu v rámci šetrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19.

„Prijaté protikoronové opatrenia majú negatívny vplyv na financie mesta. Úpravu navrhujem od 1. februára do 31. decembra 2021,“ povedal Lesňák. V zápätí ho doplnil poslanec Zdenko Lipták (Košickí aktivisti a nezávislí): „Pán poslanec návrh tak pekne chrumkavo zabalil. Budem hlasovať za. Ale povedzme si, že tento návrh by sa pokojne mohol volať návrh na úpravu platu primátora z dôvodu absolútnej nespokojnosti s jeho prácou a riadením.“

Vo vyše hodinovej diskusii podala návrh na uznesenie aj námestníčka primátora Lucia Gurbaľová (Fungujúce Košice), Navrhovala, aby si aj sami poslanci skrátili svoju poslaneckú odmenu – tiež o 40 percent.

„Paradoxne sa ideme zaoberať platom primátora v čase, kedy kvôli covidu má takmer 24-hodinovú pohotovosť v meste. Ak je návrh na zníženie platu skutočne to, že ideme šetriť kvôli koronakríze, tak by to nemala byť úprava platu len primátora, ale aj platov poslancov a členov komisií. Na primátorovom plate by sme ušetrili iba 17 389 eur, ak upravíme odmeňovací poriadok poslancov ušetríme 145 800 eur,“ vyrátala Gurbaľová.

Vystúpenie námestníčky viacerí poslanci kritizovali, niektorí ho však aj podporili. Poukazovali na to, že primátorovi navrhujú skrátiť navýšenú odmenu na základné minimum a všetci poslanci dostávajú iba minimum. Predseda klubu Košickí aktivisti a nezávislí Ladislav Strojný prirovnal plat primátora k chlebu. „Na začiatku dostal jeden veľký chlieb, my sme boli grandi a prihodili sme mu k tomu ešte štyri rožky. My sme dostali malé žemle. Teraz mu chceme tie štyri rožky vziať a pani námestníčka navrhla, aby nám z tej malej žemle 40 percent odtrhli,“ hneval sa Strojný.

Poslanec Jozef Filipko (Pre Košičanov) upozornil, že takýto návrh by sa mal, ak už, prerokovávať samostatne. Dominik Karaffa (nezaradený) v závere diskusie skonštatoval, že plat námestníčky sa odvíja od platu starostu a vidí v Gurbaľovej návrhu konflikt záujmov.

Z prítomných 32 poslancov nakoniec za návrh námestníčky hlasovali iba 4 poslanci, zdržalo sa 15, proti boli ôsmi, piati nehlasovali. Za návrh Milana Lesňáka boli 16 za, 7 proti a zdržali sa 9. Nehlasovali traja poslanci a návrh neprešiel o jeden hlas.