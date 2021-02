Pre učiteľov otvorili očkovacie centrum v Košiciach skôr. Zaočkovať ich chcú dve tisícky

Učitelia sa prihlasovali cez elektronický systém, ktorý prideľoval čas v minútových intervaloch. „Prišla som asi o desať minút skôr, ale vidím, že rad postupuje rýchlo. Možno sa dovnútra dostanem aj skôr,“ povedala jedna z učiteliek.

Riaditeľka menšej základnej školy hovorí, že pedagogickí pracovníci v ich škole očkovanie privítali. „Čakala som pri počítači na prihlasovací link. Potom som ho rozposlala kolegom, ktorí sa sami registrovali. Iba v jednom prípade som musela volať na infolinku, ale problém sme veľmi rýchlo vyriešili,“ vysvetľuje.

Do očkovacieho centra ľudí vpúšťali po skupinkách. Najprv vypisovali dotazník a vzápätí prechádzali do jednotlivých miestností, kde už boli zamestnanci, ktorí pedagogických pracovníkov očkovali. Potom stačilo chvíľku posedieť v čakárni.

„Išlo to celkom rýchlo. Až som bola prekvapená, ako dobre to tu majú zorganizované,“ skonštatovala učiteľka z košickej základnej školy, ktorá učí na prvom stupni. „Myslím si, že v našej škole sme sa chceli očkovať všetci. Neviem o tom, že by niektorý kolega či kolegyňa zvažovali, že by sa nedali zaočkovať. Musíme chrániť seba ale aj svojich blízkych a učiť už asi chceme všetci,“ podotkla.

Veľký záujem

Výkonný riaditeľ pre vedu, výskum a vzdelávanie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach Peter Kizek povedal, že kapacita vakcinačného centra, ktoré bolo otvorené 27. januára, je tisíc ľudí denne.

„Dnes očkujeme učiteľov do 55 rokov vakcínou AstraZeneca, pre ktorých je určená. Tisícku pedagógov budeme očkovať aj v nedeľu. Taký istý počet bude môcť prísť aj budúci týždeň,“ povedal Kizek. Záujem zo strany pedagogických pracovníkov veľký. „Logistika však ide mimo nás. My dostávame iba zoznamy,“ dodal riaditeľ.

Očkovanie učiteľov v Košiciach. 13. február 2021. Autor: Jana Vargová, Pravda

Zhruba 20 až 25 pracovníkov vakcinačného centra prišlo do práce v čase svojho osobného voľna. Okrem vakcinácie odpovedajú ľuďom na ich otázky. „Viacerí, ktorí k nám prídu, majú svoje obavy, ale snažíme sa im všetko vysvetliť. Očkovanie je dobrovoľné a my ho každému odporúčame,“ hovorí riaditeľ.

Ako a kedy sa budú môcť očkovať učitelia nad 55 rokov ešte nie je jasné. Podľa riaditeľa ich zaradia do bežných vakcinačných hodín v priebehu týždňa. „Budú sa očkovať vakcínou Moderna,“ dodal Kizek. Prísun vakcín do Košíc je plynulý. „V piatok sme dostali vakcínu AstraZenaca a prišli už aj vakcíny Moderna. Máme ich dostatok,“ spresnil Kizek.

V centre očakávajú, že na očkovanie môžu prísť aj pedagogickí pracovníci ktorí nebudú evidovaní v systéme. „Môže sa to, samozrejme, stať. Pokiaľ však budú mať potvrdenie od zamestnávateľa a nebude pochýb, že patria do tejto skupiny, určite ich zaočkujeme,“ hovorí koordinátorka vakcinačného centra Lenka Balogová a dodáva, že všetci, ktorí dostali vakcínu od AstraZeneca sa prídu preočkovať zhruba po uplynutí 28 dní.

Na východe bolo otvorené aj očkovacie centrum v prešovskej nemocnici. Aj tam bol o vakcináciu veľký záujem.