Už aj v Košiciach pristavili chladiarenský náves

Pracoviská súdneho lekárstva a patologickej anatómie (SLaPA) Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na Ipeľskej ulici sú momentálne kapacitne maximálne vyťažené. „Nápor pacientov zomretých v súvislosti s infekciou SARS-CoV-2 neustále narastá, ide o viac ako 120 pacientov denne. Pracovisko v Košiciach má priestory pre chladenie približne 15 tiel. Úrad bol preto nútený od piatku pristaviť chladiaci náves,“ hovorí odborná referentka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Erika Kováčiková.

Situácia je v krajskom meste veľmi vážna. „So stúpajúcim počtom infikovaných v Košickom kraji úmerne stúpa aj počet pacientov, ktorých liečime na lôžku. Vyčlenené lôžka v našej nemocnici máme zaplnené na 90 percent. Aktuálne je hospitalizovaných 309 pacientov s ochorením COVID-19, stav päťdesiatich z nich je vážny. Potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu, prípadne neinvazívnu umelú pľúcnu ventiláciu – tzv. high flow prístroje,“ spresňuje Monika Krišková, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

Kým v decembri do nemocnice prijali 467 covid pacientov, v januári to už bolo 899. „Situácia za polovicu februára je zhruba na tej úrovni, ako bola za celý december. Kým v decembri sme mali celkový počet úmrtí 103, v januári to bolo 207, všetko na covidovom pracovisku na Rastislavovej ulici,“ upozorňuje Krišková a dodáva, že denne prijímajú desiatky pacientov. „Na infekčnú ambulanciu privezú na vyšetrenie aj 90 pacientov denne,“ dodáva hovorkyňa.

Krematórium v nepretržitej prevádzke

Košické krematórium, ktoré zabezpečuje služby pre celé východné Slovensko, zatiaľ funguje v bežnom režime. „Dostatočná je aj kapacita chladiacich boxov, a preto sme nemuseli obmedzovať naše služby. V krematóriu máme dva chladiace boxy s celkovou kapacitou 150 miest a na cintoríne máme nevyužívaný chladiaci box s kapacitou 25 miest. Aktuálne sú v prevádzke obe kremačné pece, kde v prípade potreby vieme vykonať 30 kremácií denne,“ povedal Peter Sasák, referent pre styk s verejnosťou zo Správy mestskej zelene, ktorá má v správe cintorín aj krematórium.

Obe kremačné pece v košickom krematóriu fungujú v nepretržitej prevádzke. 16. február 2021 Autor: Jana Vargová, Pravda

Pracovníkom krematória nemuseli pre aktuálnu situáciu meniť pracovné rozvrhy. Pokračujú v štandardnom zmenovom režime – v nepretržitej prevádzke. Takto fungovali aj pred pandémiou. „Pre zabezpečenie chodu prevádzok sme počas pandemickej situácie pristúpili k deleniu pracovníkov na samostatné skupiny, ktoré sa medzi sebou nestýkajú. Pracovníci krematória aktuálnu, síce neštandardnú, ale nie kritickú situáciu, zvládajú,“ konštatuje Sasák a dodáva, že pohreby zabezpečujú na základe objednávok pohrebných služieb bez väčších problémov.