Dvaja muži v Martine chceli zistiť, aké to je zabiť človeka

Neďaleko pumpy v Martine chceli dvaja muži zistiť, "aké to je zabiť človeka". Svoju obeť ubili a dorezali. O prípade informuje polícia na sociálnej sieti.

Na pumpe dvaja už obvinení náhodne oslovili tretieho muža. Pozvali ho, aby si šiel s nimi vypiť a tak ho vylákali do priestorov opusteného krytu civilnej ochrany. Rozprávali sa, či aj pili, polícia neinformuje.

Po chvíli zavolali nového známeho do vedľajšej miestnosti. Tam mu jeden z obvinených povedal, že je to jeho posledný deň a v noci zomrie.

Potom muža napadol. Bil ho po tvári, kopal do celého tela. Do rúk vzal aj drevený hranol. Pridal sa aj druhý obvinený, ktorý tiež vedel, že náhodného známeho mienia zabiť len pre pocit, aby zistili, „aké je to zabiť človeka“.

Druhý útočník zobral sklenenú črepinu, aby získal stopercentnú istotu, že obeť je mŕtva. Črepinou mu zarezal do krku a potom ju podal svojmu kumpánovi.

Prípad si prevzala NAKA

Ten mal podľa polície povedať, že chce vidieť mozog. Preto svoju obeť viackrát porezal aj na hlave.

Polícia sumarizuje, že obeť utrpela mnohopočetné rany tváre, časti hlavy, rôzne poranenia s krvnými podliatinami a odreninami po celom tele. Útočníci mu roztrieštili kosti tváre. Zranenia a ich množstvo viedli k smrti.

„Keďže išlo o úkladnú vraždu, prípad si na mieste prevzal vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry,“ informuje polícia.

Vyšetrovateľ oboch mužov obvinil a prokurátor požiadal o ich väzobné stíhanie. Sudca ich oboch do väzby aj poslal.