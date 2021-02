Škoda 26 centov. Chlapca možno zachráni čistý register trestov

Polícia prichytila 17-ročného Patrika K. z Richnavy pri rúbaní štyroch topoľov osikových. Hoci je škoda vyčíslená na 26 centov, mohol by ísť do väzenia na rok. Podľa prokuratúry by ho pred basou mohol zachrániť čistý register.

Patrik K. sa do lokality, ktorej miestni hovoria Petrova hora, vybral v januári. Na zrúbanie stromov nemal platné povolenie.

„Týmto svojím konaním spôsobil pre Spoločné urbárske lesy Richnava škodu doslova za pár centov – 0,26 eura. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Krompachoch však Patrika obvinil z trestného činu krádeže, za ktorý mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až na dva roky,“ spresnila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.

Nedospelý chlapec sa bránil, že sa stará o troch mladších súrodencov (7, 10, 13). Starosta Richnavy Ivan Dunka hovorí, že to nie je celkom tak.

„Patrik sa o rodinu nestará. Všetky deti má v opatere ich starý otec. Ale ja vám viac nepoviem, zavolajte terénnej pracovníčke,“ presmeroval nás starosta. Podľa našich informácií Patrika a jeho súrodencov dostal do opatery starý otec rozsudkom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi v októbri minulého roku.

O takmer bezproblémovej rodine hovorí aj terénna sociálna pracovníčka Martina Gabošová. „Deti sú zverené do náhradnej osobnej starostlivosti starého otca a on sa o ne dobre stará. Drevo majú určite kúpené, ale Patrik chcel zakúriť v piecke a potreboval mäkké drevo na zapálenie ohňa. Dedo v tom čase nebol doma, tak šiel do lesa, ktorý je za ich domom. Tam ho prichytila polícia. Bolo to také nešťastné,“ konštatuje Gabošová.

Zrúbanie štyroch stromov považuje za nerozvážny čin. „Do rodiny chodím pomerne často a nejaké veľké problémy som s nimi neriešila,“ dodáva.

Rodina nie je v hmotnej núdzi, starý otec dostáva rodičovský príspevok pri starostlivosti o zverené dieťa, prídavok na deti a opakovaný príspevok zverenému dieťaťu.

Mladistvý Patrik K. bol obvinený za prečin krádeže. „V súčasnosti prebieha skrátené vyšetrovanie a vyšetrovací spis sa nachádza u dozorujúcej prokurátorky za účelom vykonania previerky,“ povedala hovorkyňa Krajskej prokuratúry Košice Jarmila Janová.

Spresnila, že podľa Trestného zákona čin u dospelého páchateľa umožňuje uložiť trest odňatia slobody až do dvoch rokov. „Trestné sadzby odňatia slobody sa však u mladistvých páchateľov znižujú na polovicu. Vzhľadom na to, že obvinený doposiaľ nebol súdom potrestaný, má čistý register trestov, je nepravdepodobné, aby mu bol v prípade uznania viny súdom uložený trest odňatia slobody nepodmienečne,“ dáva istú nádej nerozvážnemu mladíkovi.