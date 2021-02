Muži zomreli v hĺbke desiatok metrov. Záchranári robia, čo môžu

Mladí muži hľadali v podzemí minerály a to sa im stalo osudným. Stanislav a Tomáš sa už zo svojej dobrodružnej výpravy nevrátili. Zahynuli v úzkej chodbe starého banského diela, ktorá sa nachádza v banskoštiavnickej doline zvanej Jergy štôlňa. Ich telá sa zatiaľ záchranárom nepodarilo vyslobodiť. V ťažkom teréne im to môže trvať aj dva týždne.

VIDEO: Muži zomreli v podzemí. Hľadali minerály?

Tragédia, pri ktorej prišli o život dvaja tridsaťjedenroční muži, sa stala v stredu. Policajtov zalarmoval vo štvrtok kamarát nebohých, ktorý o ich podzemnom „výlete“ vedel, no dlhšie sa mu neozývali a nedokázal sa im ani dovolať. Bol to zrejme posledný človek, ktorý ich videl živých. „Je to ďalší chlapík z ich partie. Jednoznačne išli po mineráloch, ktoré zrejme chceli zobchodovať na čiernom trhu,“ povedal Pravde bývalý spolužiak oboch hľadačov. „V ostatnom období sa to dosť rozmáha, po okolitých šachtách takto chodia viaceré skupiny. Tí dvaja boli neskúsení, tejto oblasti sa venovali asi len nejaké dva mesiace,“ tvrdí. So smútkom v hlase pokračoval, že po Tomášovi zostala malá sirota. „Mal asi päťročného synčeka, ktorého vychovával sám. Matka dieťaťa žije niekde v Česku. Momentálne je vraj ten malý u starej mamy,“ doplnil.

Ako muži zomreli?

Vo štvrtok sa záchranárom mŕtve telá vytiahnuť nepodarilo, skúšali to aj v piatok. V ťažko dostupnom lesnom teréne, v strmom svahu, to však nie je jednoduché. Riaditeľ Hlavnej banskej záchrannej stanice Stanislav Paulík objasnil, že je komplikované dostať tam dýchaciu techniku. Tá je potrebná, lebo tam namerali vysoké koncentrácie oxidu uhoľnatého.

„Muselo sa tam ísť na diaľkové dýchacie prístroje,“ podotkol. Muži sa v šachte zrejme zadusili, no príčina ich úmrtia je stále predmetom vyšetrovania. „Či to tak bolo, to sa dozvieme, až keď bude akcia ukončená. Takéto tragédie hrozia ľuďom vyhľadávajúcim opustené staré štôlne s cieľom nájsť nejaké minerály. Zvyknú si so sebou zobrať zbíjačku, ku ktorej, samozrejme, potrebujú elektrinu. Je teda možné, že tam mali pustenú aj centrálu,“ povedal.

Paulík ozrejmil, že vo štvrtok sa im podarilo dostať k prvému telu, ktoré sa nachádza bližšie k ústiu banského diela. „Nepodarilo sa ho vytiahnuť, lebo tie priestorové pomery sú skutočne veľmi stiesnené. Je to diera, do ktorej sa zmestí akurát jeden človek. Dvaja či traja sa tam nedostanú,“ priblížil.

Okrem toho je to tam veľmi blatisté a nebezpečné. „Tým, že pôda momentálne rozmŕza, kedykoľvek hrozí zával tej chodbičky. Kvôli bezpečnosti záchranárov teda veliteľ zásahu vo štvrtok o ôsmej večer rozhodol o dočasnom ukončení prác,“ poznamenal. Celé to podľa neho môže trvať desať dní až dva týždne. „Musíme sa bezpečne dostať k telám, ktoré sú v podzemí vo vzdialenosti do 30 metrov od povrchu. Treba tam vykonať banské zabezpečovacie práce, ktoré urobí štátny podnik Rudné bane. Je nutné rozkopať to tam na väčšiu šírku a spevniť výstužou,“ vysvetlil Paulík. Predchádzať tomu bude vypilovanie drevín, aby mohli vybudovať provizórnu prístupovú cestu pre potrebnú ťažkú mechaniku.

Hľadači minerálov

Polícia pokračuje v obhliadke miesta činu a vykonáva potrebné procesné úkony. „Taktiež bude zabezpečovať stráženie miesta činu až do ukončenia záchranných prác. Príčina úmrtia bude známa až po vytiahnutí tiel a následnej pitve,“ povedala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Banský inžinier Lubomír Lužina potvrdil, že na trhu a burzách sa neustále objavujú čerstvé, no aj veľmi staré štiavnické minerály. „Obchodu s nimi sa venujú určití ľudia. Je to kombinácia vášne, koníčka a prípadnej zárobkovej činnosti. Zberateľ sa dostane k nejakému minerálu, ktorý sa mu v danom okamihu javí ako top úlovok, no o päť rokov sa nájde ešte lepší. Ten predchádzajúci teda predá a zaobstará si nový,“ hovorí.

Podľa neho sa takéto obchody nemusia konať len na oficiálnych mineralogických burzách. „Štát toto až tak veľmi nekontroluje, nemá na to kapacity,“ tvrdí. Lužina upozornil, že potulovanie sa po štôlňach je nielen nebezpečné, ale aj zakázané. Ľudia tam nemajú čo robiť. Takáto „turistika“ podľa neho trvá už desiatky rokov. „Odkedy sa zavreli bane a robotníci odtiaľ už nemôžu vynášať minerály z regulárne fungujúcej štôlne v podzemí. To nemohli ani vtedy, ale vždy sa to dá niekde schovať a vyniesť,“ podotkol s úsmevom.

Rôzni odvážlivci vraj v tejto dobe začínajú pátrať po starých baniach a hľadajú nielen minerály. „Máme veľkú skupinu adventuristov, teda takých, čo chodia do starých banských priestorov so športovou kamerou, aby na internet zavesili čo najsenzačnejšie video z podzemia. To sú ešte horšie prípady, lebo tí zvyčajne o baníctve nemajú žiadnu šajnu. Riskujú život každý deň,“ povedal Lužina. Zároveň všetkým trúfalcom odkázal: „Baňa potrebuje ľudí so skúsenosťami a zdravým rozumom, ktorý im velí – nechoďte do starej šachty.“