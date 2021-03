Upratovacie manévre v prešovskej nemocnici: Mopy dostali do rúk zdravotníci

Podľa informácií z nemocnice to bolo „iba“ na dva dni. V stredu v nemocnici začala pracovať nová firma. Vraj iba dočasne.

Firma Petra Duchyňu v nemocnici upratovala od roku 1989 a aj preto ju ukončenie zmluvy prekvapilo. „Firmu založila ešte moja mama a ja som 11 rokov, od jej smrti, konateľom tejto spoločnosti. Momentálne sme vyhrali cez elektronickú dražbu už tretiu súťaž, ktorú vypísala táto nemocnica. Bolo to pred dvoma rokmi, ale zmluvu sme pre výmenu vedenia nemocnice nemali podpísanú. Táto zákazka bola pre nás nosná, preto sme sa do iných súťaží nehlásili,“ vysvetľuje Duchyňa.

Nemocnica podľa jeho slov firme dlhuje platby za deväť mesiacov. „Dlh je vo výške 1,2 milióna, ktoré som musel mať k dispozícii na prekrytie tejto zákazky, lebo zamestnancom musím platiť mzdy, odvody,“ pokračuje.

Firma sa odvolala na Úrad verejného obstarávania, ten jej námietky neuznal. „Argumentovali sme vecne. Riaditeľ napríklad uviedol, že si budú upratovať sami a ušetria tak financie. Hovoril o dvoch miliónoch ročne. Je to nemožné. Máme tam 79 zamestnancov na dané metre štvorcové. Aj konkurencia, ktorá bola v súťaži, rátala so 77 ľuďmi. On povedal, že to zvládne so 46 zamestnancami, ku ktorým by pridal štyroch na poobedňajšie zmeny. Vyrátali sme, že náš zamestnanec upratuje 800 metrov štvorcových, zamestnanec nemocnice by musel upratať 1 450, čo je nereálne,“ dôvodí Duchyňa. Dodal, že ich firma používa 1 850 mopov priemerne na rok, riaditeľ uviedol, že tri roky budú umývať s 50 mopmi.

K problému sa podľa Duchyňu vyjadroval aj súdny znalec nemocnice, ktorý jeho prepočty potvrdil. „Pokiaľ bude 46 zamestnancov, budú sa prekračovať normohodiny. Zamestnanci by mali toľko nadčasov, že by sa nesplnili zákonné podmienky, koľko môže človek pracovať,“ dodal.

Hoci sa konateľ chcel s vedením nemocnice dohodnúť, neuspel. „Riaditeľ mi povedal, že je schopný našej firme vyplatiť skoro pol milióna eur do troch mesiacov, ak mu odovzdám zamestnancov, techniku a všetky veci, aby dokázali sami ďalej fungovať. Je zaujímavé, že každý mesiac sme dostávali vyplatenú len zhruba polovicu našej mesačnej faktúry, ktorú vystavujeme na cca 130-tisíc a zrazu do troch mesiacov by našli pol milióna. Ale len v prípade ak budem dobrý a všetko odovzdám… Myslím si, že novú firmu už mali vytipovanú,“ hnevá sa Duchyňa.

Zamestnanci firmy do nemocnice od pondelka nenastúpili. „Aj ja som si myslel, že polovica ľudí napochoduje do práce, pretože dnes je to so zamestnaním ťažké. Nestalo sa. Všetci sa postavili za mňa,“ hovorí Duchyňa.

Podľa informácií Pravdy od stredy v nemocnici upratuje ďalšia košická firma eseročka Bubbu, s 24 zamestnancami. Podľa Finstatu má však spoločnosť iba jedného zamestnanca, v roku 2019 vykázala zisk mínus 18 077 eur. Od roku 2016 jej klesali tržby z 93-tisíc na 35-tisíc. Finstat uvádza, že firma má aj dlhy a nedoplatky. Taktiež v auguste minulého roku požiadali o poskytnutie dočasnej ochrany v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Riaditeľ nemocnice prisľúbil, že na naše otázky odpovie vo štvrtok.