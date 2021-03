Zrúcanina Jasenovského hradu začína mať podobu fotografií zo začiatku 20. storočia

Zrúcanina hradu začína mať podobu z fotografií zo začiatku 20. storočia. Ako povedala starostka obce Lucia Sukeľová, plánované dynamické napredovanie v ďalších prácach bude závisieť od rozhodnutia ministerstva práce podporiť projekt obnovy kultúrnych pamiatok preplácaním mzdy pracovníkov, ktorí na slovenských hradoch sanačné práce vykonávajú, aj tento rok.

Svoju takmer pôvodnú podobu získala na Jasenovskom hrade vstupná bašta, uceleným objektom je už aj kaplnka a tiež objekt prachárne. „Mali sme vyššie ciele v tomto roku (2020). Chceli sme obnoviť také objekty, ktoré sú viditeľné a báli sme sa už o ich stabilitu,“ priblížila Sukeľová s tým, že vďaka tomuto rozhodnutiu chýba vstupnej bašte k podobe zo začiatku 20. storočia už len strecha.

Jej dobudovanie však v pláne nateraz nemajú, radi by podlažie v bašte využili na výstavbu vyhliadkovej veže. Zámer odobrili už aj pamiatkari. Hradná kaplnka je aktuálne jediným objektom s položenou dlažbou, objekt prachárne, známej aj ako hospodárska budova, zastrešili v novembri.

Dobudovať sa v roku 2020 podarilo aj celé západné predhradie, tiahnuce sa od vstupnej bašty. „Je to asi najdlhší múr, ktorý sme doposiaľ na hrade obnovovali,“ ozrejmila Sukeľová s tým, že i preto vlani na hrade použili najviac stavebného materiálu za celých deväť rokov jeho obnovy.

Vďaka projektu Jasenovskej hradnej cesty tiež na ceste k hradu osadili informačné tabule. Vznikla tam aj oddychová zóna s hracími prvkami z prírodných materiálov pre deti. Ako Sukeľová uviedla, keďže za posledný rok počet turistov navštevujúcich hrad extrémne narástol, oddychová zóna zároveň poskytne priestor na odpočinok pre návštevníkov, ktorým by v bezprostrednej blízkosti hradu mohlo byť pri oddychu „pritesno“.

Keďže program ministerstva kultúry Obnov si svoj dom pokračuje aj naďalej, na hrade by okrem výstavby vyhliadkovej veže v tomto roku radi opravili východný múr s troma podlažiami, severný múr tiahnuci sa od jadra hradu a chceli by tiež pokračovať so sanáciou samotného hradného jadra.

„Chceli by sme zamestnať tento rok 40 ľudí vzhľadom na skúsenosti z predošlého roka, keď sme ich vďaka projektu ministerstva mali 30 a urobili naozaj veľký kus práce,“ podotkla Sukeľová s tým, že na obnovných prácach sa vlani po prvý raz podieľal aj obecný podnik. Len jeho zamestnanci však naplánované práce nezrealizujú.