Potraviny po záruke ľudia v osade odmietajú: Nie sme zvieratá!

Bambusky strážia policajné hliadky, takže bez povšimnutia sa odtiaľ žiadny obyvateľ nedostane. Základnými potravinami ich preto zásobujú príbuzní zvonka. „My im dáme peniaze a nakúpia nám. Potom to položia na určité miesto a odtiaľ si to zoberieme. Niečo nám sem ale nosí aj človek z mestského úradu. Síce za to neplatíme, ale sú medzi nimi aj veci po záruke,“ povedal Pravde nahnevaný muž bývajúci v osade.

„Predvčerom nám sem zase doniesli pozáručné jedlo pre naše deti, ale určite im to dávať nebudeme. My nie sme zvieratá, ktoré nevedia čítať,“ pridala sa jeho príbuzná a ako dôkaz nám poslala fotografiu s rastlinným maslom, ktorého spotreba sa skončila vlani v apríli. Ďalšie mali koniec minimálnej trvanlivosti v máji, júni či júli minulého roka.

Tajomný darca?

Prečo sa takýto tovar dostáva k ľuďom na Bambuskách, sme sa pýtali na Mestskom úrade v Martine. „Potraviny po dobe exspirácie do tej lokality nedistribuovalo mesto, ale Okresný úrad Martin,“ reagovala stručne hovorkyňa Zuzana Kalmanová. Prednosta tamojšieho okresného úradu Vladimír Polakovič to ale popiera.

„Niekto na mňa ukázal prstom, že vraj som do lokality Bambusky doviezol potraviny, ktoré sú rok po záruke. Nejaké odfotografovali a zavesili na sociálne siete. Ja s tým ale nemám nič spoločné, ani jedna z tých potravín nebola odo mňa,“ hovorí Polakovič.

Podľa neho tam takéto potraviny doviezol niekto úplne iný. Konkretizovať však nechcel. Odôvodnil to tým, že meno tej osoby zatiaľ nemá oficiálne potvrdené. „Zložili to tam bez prítomnosti komunitných sociálnych pracovníkov. Nikto z nás nevedel, čo distribuujú, od koho to je a komu to odovzdali“ povedal.

Vzápätí však potvrdil, že hlavnú časť potravinovej pomoci tam nosí vo svojom voľnom čase on. „Sú to veľmi kvalitné potraviny. Dobrovoľne som sa, počas uzávery Bambusiek, podujal robiť koordinátora medzi Potravinovou bankou Slovenska, Úradom splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity a tamojším komunitným centrom. Nemá to nič spoločné s výkonom mojej oficiálnej práce,“ vysvetlil.

Zároveň priznal, že z asi šesťdesiat druhov ním dovezeného tovaru bolo šesť kusov po dátume odporučenej spotreby. „Zdôrazňujem, že nie po dátume záruky. Boli správne skladované, nepoškodené, uchovali si svoje špecifické vlastnosti a bez problémov konzumovateľné. Pred vyskladnením sme ich degustovali, pričom ich nezávadnosť potvrdila aj hygienička,“ podčiarkol.

Okrem toho vraj obyvateľov dotknutej lokality upozornili, že ide o bezplatnú potravinovú pomoc s tým, že pár označených výrobkov je tesne pred alebo po exspirácii. „A aby si ju prevzali len v prípade, že ju potrebujú a skutočne skonzumujú. Ak nie, radšej ju vrátime alebo posunieme ľuďom, ktorí si ju budú vážiť,“ poznamenal.

Takmer 170 infikovaných

Martinský regionálny hygienik Tibor Záborský ozrejmil, že v lokalite Bambusky, kde sa nachádzajú dve bytovky a niekoľko kontajnerových domčekov, je momentálne 169 infikovaných ľudí. Oficiálne, teda s nahláseným trvalým pobytom, ich tam žije viac ako tristo, no skutočný počet je len ťažko odhadnuteľný.

Závisí to od ročného obdobia, pričom tam môže byť zhruba o stovku obyvateľov viac. „V karanténe sú tam niektorí jednotlivci od 7. februára. Sú dohady, že prvý prípad sa tam mal dostať z Vrútok, kde je však epidemiologická situácia dobrá. Keďže postupne sa počet infikovaných na Bambuskách zvyšoval, celá osada išla do karantény 23. februára,“ objasnil Záborský.

Ak vraj po ďalšom testovaní čísla klesnú na prijateľnú úroveň, bude možné uvoľniť to tam. „Testovanie máme naplánované o dva týždne v pondelok. Dovtedy to plošne určite neuvoľníme, no riešime individuálne prípady. Napríklad jednotlivci, ktorým sa skončí karanténa a nebudú v kontakte so žiadnymi pozitívnymi, môžu ísť do práce,“ doplnil.