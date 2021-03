Nový symbol solidarity: Krémový veterník

Nebolo to jednoduché pečenie: Za necelých 24 hodín sa im podarilo upiecť 5 640 chutných koláčikov. Radi by sa preto zapísali aj do Knihy slovenských rekordov.

Veterníky naložili do dodávky a už o deviatej ich v stredu vykladali pred košickou nemocnicou na Rastislavovej ulici, kde vyložili časť škatúľ. Ich cesta potom pokračovala na Triedu SNP do tzv. novej nemocnice.

Autorom myšlienky „Konaj dobro a dobro sa ti vráti“ je kuchár Ján Dudáš. Spolu s tatranským šéfcukrárom Matúšom Reľovským sa rozhodli urobiť radosť ľuďom v prvej línii. „Oslovil ma Janko Dudáš, ktorý už varil pre sociálne slabšie rodiny a zdravotníkov obedy, či by sme neskúsili niečo napiecť pre popradskú nemocnicu s tým, že to budeme robiť zadarmo,“ ozrejmil Reľovský.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Veterníky pre košických zdravotníkov v prvej línii. Autor: Pravda, Jana Vargová

A keďže nechceli nechať ostatných zdravotníkov bez koláčika, pokračovali aj ďalej. „Košice sme si teraz vybrali najmä preto, že je tam momentálne asi najhoršia situácia,“ hovoria spoločne.

Partia už celkovo upiekla vyše 11-tisíc kusov veterníkov, z ktorých časť už rozdali napríklad zamestnancom v nemocniciach v Poprade, vo Vyšných Hágoch, v Liptovskom Mikuláši, Kežmarku, Starej Ľubovni, Spišskej Novej Vsi a popritom si na nich pochutnali aj vojaci, letecká záchranná služba či hasiči.

Sto kilogramov masla

Podľa Dudáša na dávku pre Košice potrebovali zhruba 160 litrov mlieka, 100 kg masla, 100 litrov smotany, 60 kíl kryštálového cukru, 20 kg práškového cukru, 1 400 vajec, 23 kg maizeny, 2 kg soli a nespočetne veľa vody. Väčšinu surovín získali cukrári sponzorsky.

Obaja takto vyzývajú aj ostatných slovenských cukrárov a kuchárov. „Boli by sme radi, keby každý, kto dokáže piecť veterníky, ich upiekol pre každú nemocnicu na Slovensku. My sa takto staráme zatiaľ o naše susedné okresy. Veterník by sa mohol takto stať symbolom solidarity.“ Tatrancom sa v mene zamestnancov nemocnice poďakovala námestníčka Lucia Boháčová. „Budeme mať dnes skvelý sladký deň. Hoci sme v prvej línii, verím, že na našu líniu to až taký vplyv mať nebude. Už sa teším, ako si cez prestávku urobíme čaj alebo kávu a pochutíme si na tatranskej dobrôtke,“ povedala s úsmevom jedna zo sestričiek.