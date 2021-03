Stĺpy zo synagógy boli zabudnuté v záhrade

VIDEO: Záhrada vydala svoje tajomstvo.

Mohutné stĺpy zo zliatiny, ktoré dokopy vážia tri tony, sú čerstvým a veľmi cenným úlovkom. Pochádzajú totiž z martinskej synagógy, ktorá slúžila náboženským účelom do druhej svetovej vojny, no v roku 1974 ju zbúrali. Na mieste, kde kedysi stála, po nej už nie je žiadna stopa. O to viac sa nálezcovia zo svojho objavu tešia. „Pôvodne bolo tých stĺpov asi osem. Sme radi, že sa zachovali aspoň tieto dva. Sú pekne zdobené vzormi typickými pre synagógy,“ hovorí Milan Ftorek zo združenia Reštart Martina.

Zrovnaná so zemou

„Vďaka tomuto nálezu sa nám podarí oživiť významnú pamiatku, ktorú zrovnali so zemou,“ podotkol. Verzií, prečo došlo k jej likvidácii, je podľa neho viac. „Jedna z nich je, že sem prišla nejaká dôležitá komunistická návšteva z Ruska, pred ktorou sa vraj miestni papaláši nemohli prezentovať schátranou budovou synagógy. Tá dovtedy roky slúžila ako skládka obilia. Rozhodli sa ju teda narýchlo zbúrať,“ priblížil jeden z možných scenárov.

Martinčania vedia, že kedysi v ich meste stála synagóga. „My ako združenie si pravidelne pripomíname deň obetí holokaustu tým, že na sociálne siete dávame jej archívne fotografie. Keď sme to urobili tento rok, ozval sa nám jeden z našich fanúšikov a povedal, že ešte stále existujú jej pôvodné stĺpy v jednom z tunajších dvorov,“ pokračoval Ftorek. Priaznivec im koncom januára poslal fotografie, na ktorých bolo vidieť, že stĺpy sú pohodené pri nejakom dome. „Nevedel presne, kde to je, no s istotou tvrdil, že je to v časti Ľadoveň. Chodil som teda s tým záberom a hľadal, ktorý dom by to mohol byť. Keď som ho nakoniec objavil, cítil som obrovskú radosť,“ spomína zážitok spred pár dní.

Zabudnuté stĺpy

Ftorek mal šťastie, lebo domáca pani bola práve doma. Potvrdila, že ide o stĺpy, ktoré hľadajú, a porozprávala mu príbeh, ako sa k nim dostala. Keď synagógu búrali, vraj si s manželom dali na úrady žiadosť, aby si nejaké pozostatky z nej mohli zobrať. Keď im vyhoveli, z tehál si postavili garáž a stĺpy chceli použiť pri stavbe záhradného altánku. Ten už ale urobiť nestihli, lebo jej muž krátko nato zomrel.

„Stĺpy teda nenašli svoje využitie a desaťročia v nej zostali v zabudnutí. Potešila sa teda, že konečne prišiel niekto, kto má o ne záujem. Na dvore jej už nebudú zavadzať a zároveň získala nejaké peniaze. Hneď sme sa s ňou dohodli, že stĺpy odkúpime a zoberieme odtiaľ,“ poznamenal. Podpísali s ňou zmluvu, krátko nato vybavili žeriav a vzácny náklad odviezli do stráženého skladu. Tam pobudne, kým sa nestane súčasťou pamätníka, na ktorého projekte momentálne pracujú.

„Inštalovať ho chceme na mieste, kde synagóga kedysi naozaj stála. Ten pozemok ale teraz patrí súkromnej spoločnosti, takže ak sa nám s ňou nepodarí dohodnúť, umiestnime ich v časti zaniknutého cintorína, ktorý patrí Židovskej náboženskej obci,“ objasnil Ftorek. Radi by to mali hotové do roka. „Veríme, že sa z toho stane lokalita, ktorá z Martina urobí ešte kultúrnejšie miesto, ako je teraz,“ doplnil.

Predseda Židovskej náboženskej obce v Žiline Pavel Frankl vysvetlil, že v roku 1940 žilo v Martine 434 občanov židovského pôvodu. Tridsať rokov predtým ich bolo 604. „Nie je známe, koľkí z Martina prežili vojnu, ale v roku 1948 bývalo v meste 54 Židov,“ objasnil Frankl s tým, že Židovská obec v Martine zanikla v šesťdesiatych rokoch minulého storočia.

V súčasnosti tam podľa neho býva ešte niekoľko osôb, ktoré prežili holokaust. „Na synagógu sa dobre pamätajú,“ podotkol. O existencii liatinových stĺpov z nej vedia už dávnejšie. V celom Žilinskom kraji však žije len 50 členov Židovskej náboženskej obce a nie je v ich silách starať sa o všetky takéto pamiatky. „V kraji napríklad registrujeme 29 cintorínov. Až teraz sa ale v Martine našli mladí ľudia, ktorí sú ochotní realizovať náš zámer postaviť na hranici pozemku starého židovského cintorína pamätník venovaný synagóge a obetiam holokaustu,“ povedal Frankl.

Synagógu v centre Turca postavili v maurskom slohu, v roku 1875. Nedožila sa teda ani svojej storočnice. Hneď vedľa nej bol aj židovský cintorín, z ktorého sa tiež nič nezachovalo. Keďže táto pamiatka sa nachádzala v tesnej blízkosti Národného cintorína, niektoré náhrobné kamene premiestnili tam. Na mieste, kde sa v minulosti nachádzala synagóga, je teraz len voľná trávnatá plocha, pri ktorej stojí autobusová zastávka.

<Pe>

FOTO (archív RM)

Takto vyzerala martinská synagóga krátko pred zbúraním.

Stĺpy z nej ležali desaťročia vo dvore rodinného domu.

FOTO (Eva Štenclová)

Milan Ftorek na mieste, kde kedysi stála synagóga.

Teraz je tam len autobusová zastávka.