V Košiciach majú jedenástorčatá. V hadej koži

Mama anakonda rodila po prvý raz. Jedenásť mláďat nie je však ani veľa, ani málo. „Nie je výnimkou, ak samica porodí aj 20 až 25 kusov. Ale boli zaznamenané prípady, keď sa narodilo 40 háďat,“ hovorí Jozef Lenard, inšpektor chovu v košickej zoo.

Košická anakonda je už staršia, ale rodila po prvý raz. „Dostali sme ju ako dar zo súkromného chovu a nevieme presne, koľko má rokov. Neskôr k nej pribudol do terária aj samec z parížskej zoo. A tak sa spárili. Jej vrh, keďže bol prvý, je veľmi dobrý,“ približuje Lenard.

Tieto hady sú podľa neho náročné na chov najmä z priestorových dôvodov. Dosahujú totiž dĺžku 3,5 metra.

Anakondy sú vajcoživorodé. To znamená, že samica vajcia nekladie, háďatká sa vyvíjajú vo vajci priamo v jej tele, z ktorého čerpajú živiny. Gravidita trvá sedem až deväť mesiacov. Závislá je najmä od teploty, kde samica žije. Matka sa o svoje mláďatá nijako nestará, nemá totiž materinské pudy. Malé hady musia byť od narodenia sebestačné. Aj preto sú umiestnené v samostatnom teráriu.

VIDEO: Malé košické anakondy.

Koľko z jedenástich mláďat sú samice alebo samce, zatiaľ nevedno. „Pohlavie navonok nie je vidieť ani u dospelých. Samce zvyknú byť menšie, ale nie je to veľmi smerodajné. Určiť sa dá presne iba sondovaním. Samce majú zdvojený hemipenis, ktorý je uložený v takzvanom puzdre. Do puzdra sa zastrčí sonda. Ak vojde hlboko, je to samec, ak je puzdro plytké, je to samica,“ vysvetľuje inšpektor.

Prirodzene sa anakondy vyskytujú v Južnej Amerike. Je to jeden z najväčších hadov na svete, ktorý nie je jedovaný. Živí sa živočíchmi, ktoré dokáže zaškrtiť, a dožíva sa zhruba 15 až 20 rokov, v ľudskej opatere aj viac.

O háďatá, ktoré majú od narodenia žltočierne škvrny ako dospelé hady, sa budú v zoo starať, až kým nebudú sebestačné. „Môže sa totiž stať, že niektoré si nebude vedieť uloviť potravu. Ale problémy nezvyknú byť. Kŕmime ich holíčatami potkanov a keď sú väčšie myšami a potom dospelými potkanmi. Neskôr ich ponúkneme do iných zoologických záhrad,“ dodal na záver Lenard.