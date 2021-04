Najväčšiu slovenskú zbierku pivných pohárov má Popročan Jozef Sýkora

„Mojím hobby je zbieranie sklenených pivových pohárov s logom konkrétneho pivovaru, do objemu 0,5 litra," vysvetľuje Sýkora. Začal pivovými pohármi, ktoré mal uložené na kuchynskej linke. Pred pätnástimi rokmi sa však svojej vášni oddal naplno. Najmä keď zistil, že na Slovensku existujú kluby zberateľov pivných suvenírov a organizujú burzy aj za hranicami.

„Ako sa mi zbierka rozširovala, poháre som ukladal v škatuliach do pivnice. Potom som zbierku presunul do garáže, pretože sme bývali v bloku v košickej Šaci. Pred piatimi rokmi sme sa presťahovali do rodinného domu. Na našom pozemku je aj starý dom, v ktorom som si vyčlenil dve miestnosti. Tento rok som dokončil posledné police a regály, takže už mám vystavené všetky poháre,“ hovorí hrdo.

V knihe Slovenských rekordov je tento zberateľ zapísaný od tohto roku. Momentálne má 4 164 kusov pivových pohárov. „Najstarší pohár mám zo Srbska z roku 1972, takže o chvíľu bude mať päťdesiat rokov. Každý jeden pohár mám odfotený a je v počítači pod názvom konkrétneho pivovaru a pod poradovým číslom. Napríklad z poľského pivovaru Żywiec mám 83 rôznych pohárov,“ predstavuje svoju zbierku s tým, že jednoznačne najcennejší pohár nemá. Veľmi si však cení kúsky, ktoré mu doniesli známi z ciest po svete. „Keďže viem, koľko nástrah museli poháre po ceste z Bolívie či Nepálu prekonať, sú pre mňa veľmi vzácne,“ dodáva s tým, že aj on si z dovoleniek nosí aspoň dve plné škatule pohárov z miestnych pivovarov.

Poháre si Sýkora vymieňa aj s inými zberateľmi. Využíva poštu, ale aj kuriérnu službu. „Je to krehký materiál a preto ich treba kvalitne zabaliť,“ hovorí o nástrahách dopravy, keďže niektoré poháre si objednáva aj cez e-shopy jednotlivých pivovarov. O krehkosti zbierky sa však presvedčil aj vo svojej obývačke. „Mal som trojlitrový pohár v tvare čižmy, ktorý slúžil ako váza. No neprežil synovu oslavu narodenín,“ krčí plecami.

Možno aj preto tak trochu zanevrel na „obrie“ poháre. „V mojej zbierke nájdete pivné štamperlíky s objemom 0,4 cl a maximálne pollitráky. Nájde sa však aj niekoľko výnimiek. Medzi ne patrí netradičný pohár z poľského pivovaru Tyskie v tvare čajníka, ktorý má dva litre," pokračuje hrdo.

Zbieranie pivných suvenírov je podľa zberateľa „beh na dlhé trate“, pretože stále vznikajú nové pivovary a poháre, ale aj iné suveníry. „Mám známeho v Srbsku, ktorý má vyše 18 500 pohárov. V Nemecku je pán, ktorý má vyše 30-tisíc kusov. Ale to už je trocha iný level,“ v Sýkorovom hlase cítiť troška závisti.

O svoju zbierku sa stará sám. A nie je to jednoduchá záležitosť. „Viete si predstaviť, koľko mi bude trvať umytie toľkých sklenených pohárov? Teraz ma to však čaká, keďže som si ich všetky vystavil,“ povzdychne si.

K pohárovej zbierke pomaly pribúdajú aj iné artefakty s tematikou piva. „Okrajovo sa venujem aj zbieraniu stojanov na pivné tácky, ktorých mám asi 80 kusov. Takisto mám zbierku vyše 1 200 kalendárikov, 600 pohľadníc, 100 zapaľovačov, viac ako 100 pier a 30 otváračov," vyratúva.