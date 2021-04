V Košiciach nie je záujem o očkovanie, východniari sa vyhli aj Moderne

„V stredu sme chceli zaočkovať 1 500 ľudí vakcínou od Moderny, ktorá je zložením podobná Pfizeru a jej účinnosť sa pohybuje na úrovni 94 percent. Aj napriek vysokej účinnosti tejto vakcíny sa do utorkového rána prihlásilo na očkovanie touto očkovacou látkou iba 170 ľudí. Vakcín máme dostatok, prosíme preto záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky na očkovanie, aby sa registrovali do nášho očkovacieho centra. Radi by sme čím skôr zaočkovali čo najväčšie množstvo východniarov, ktorí majú záujem o vakcínu,“ uviedol košický župan Rastislav Trnka.

Očkovacia látka Moderna je podľa aktuálnej očkovacej stratégie určená ľuďom nad 60 rokov. Trnka apeluje aj na to, aby sa do Čakárne mohli registrovať ľudia bez obmedzenia veku. Myslí si, že by tak bolo jednoduchšie naplniť kapacity, ktoré má kraj k dispozícii. V prípade, ak by na daný deň bolo prihlásených menej ľudí, termín na očkovanie by získali ľudia registrovaní ako náhradníci v čakárni.

„Evidujeme tiež viacero prípadov, keď sa ľudia prihlásili na očkovanie prostredníctvom Čakárne, no termín už niekoľko týždňov nedostali. V takých prípadoch im odporúčame, aby sa odhlásili z Čakárne a zaregistrovali sa nanovo. Máme skúsenosti, že pri opätovnej registrácii ich už systém zaevidoval a dostali termín na očkovanie veľmi rýchlo,“ hovorí župan.

Košický samosprávny kraj doposiaľ zaočkoval viac ako 34 500 ľudí a naďalej si tak drží prvenstvo v počte zaočkovaných v rámci veľkokapacitných očkovacích centier. Očkovacie centrum bude v prevádzke v stredu (očkovanie Modernou) a vo štvrtok (AstraZeneca) a následne opäť v nedeľu (AstraZeneca) a v pondelok 12. apríla (Moderna). Je potrebné registrovať sa na stránke korona.gov.sk.