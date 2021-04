Námestie SNP i Kamenné námestie čaká rozsiahla rekonštrukcia

Námestie SNP, Námestie Nežnej revolúcie a Kamenné námestie v centre Bratislavy čaká rozsiahla rekonštrukcia. Z námestí, ktoré sú tesne vedľa seba, by sa mal stať zjednotený verejný priestor. Pribudne tam viac zelene, vráti sa tam kamenná dlažba, obnova bude hľadieť na klimatické nároky, odstránia sa bariéry a vyrieši sa aj komplikovaná doprava. V stredu to oznámil primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že nový priestor by mohol byť hotový už v rokoch 2024 - 2025. Celková obnova, spoločne s výstavbou mestskej podzemnej garáže, má vyjsť zhruba na 20 miliónov eur.