Očkovací autobus pôjde priamo za seniormi

Na nízke počty zaočkovanosti ľudí starších ako 80 rokov sa Banskobystrická župa rozhodla reagovať projektom mobilnej vakcinácie. Tú by mohli spustiť hneď po tom, čo to schváli rezort zdravotníctva a zároveň dodá dostatok vakcín.

VIDEO: Banskobystrický kraj verí, že očkovací autobus pomôže zvýšiť zaočkovanosť seniorov.

Na stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a so súčasným premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) dostali predsedovia samosprávnych krajov pred dvomi týždňami v Banskej Bystrici prísľub, že rezort zdravotníctva začne bezodkladne implementovať zrýchlenie tempa očkovania kritických skupín obyvateľstva.

Banskobystrický vicežupan Ondrej Lunter hovorí, že vtedy dostali aj termín rokovania, ktoré sa na ministerstve zdravotníctva malo uskutočniť 1. apríla.

„Žiaľ, bol to len nevydarený prvoaprílový žart. Do Bratislavy sme cestovali na to, aby rokovanie trvalo len pätnásť minút s tým, že sú dôležitejšie a neodkladnejšie veci. Teraz sme dostali nový termín, ale nemôže nás to uspokojiť. Situácia je mimoriadne kritická, potrebujeme okamžite konať,“ povedal Lunter.

Vzápätí prečítal vyhlásenie Richarda Kollára a Martina Šustera z iniciatívy Veda pomáha, ktorí sa dlhodobo venujú štatistikám, v akom stave sa nachádzame.

Odborníci vo vyhlásení pripomínajú, že skoršie zaočkovanie najohrozenejších zabráni zbytočným úmrtiam, odľahčí nemocnice a umožní návrat do normálnejšieho života. Slovensko však má vážne problémy s rýchlosťou ich očkovania. Ku koncu minulého týždňa dostalo na Slovensku prvú dávku vakcíny len 32 percent ľudí nad 80 rokov. Je to približne polovica zo 60-percentnej úrovne, ktorá je priemerom Európskej únie. Írsko zaočkovalo už 95 percent seniorov v tejto vekovej skupine, Fínsko 85, Malta až 96 percent. Celkovo je pritom na Slovensku nezaočkovaných ešte 125 000 ľudí nad 80 rokov.

„Každým dňom nečinnosti ministerstva zdravotníctva prichádzajú o život ľudia, ktorých vieme zachrániť. V budúcnosti sa podľa štatistických odhadov infikuje ešte asi 890 seniorov, z čoho sme mohli zabrániť polovici, a to ich urýchleným očkovaním,“ pokračoval Lunter. Župa vidí východisko v zriadení mobilných očkovacích jednotiek s aktívnym call centrom, ktoré by cielene oslovovalo tých najstarších. Priamo do obcí by za nimi prichádzal špeciálne upravený očkovací autobus, v ktorom vytvoria zázemie pre jeden či viac tímov aj uskladnenie vakcín. K imobilným ľuďom by prišiel celý tím až domov. Technicky zabezpečí autobusy humanitárna organizácia Adra, ktorá už má skúsenosti napríklad s mobilným testovaním.

Lunter zdôraznil, že na úspech projektu je nevyhnutná súčinnosť ministerstva, ktoré musí dať kraju povolenie aj dostatok vakcín. „Podľa našich výpočtov je pre celé Slovensko potrebných asi 60 mobilných jednotiek, z ktorých každá denne zaočkuje 100 obyvateľov vo veku nad 70 rokov. Do konca júna tak môže byť zaočkovanosť tejto skupiny na úrovni 70 percent,“ tvrdí. Upozornil, že bez pomoci štátu a toho, aby išlo o plošnú záležitosť, je ich aktivita len kvapkou v mori. „Musí existovať systém, do ktorého sa budú môcť prihlásiť všetci oprávnení záujemcovia,“ doplnil Lunter.

Podporu projektu vyjadrili aj župní poslanci, starostovia a primátori Božena Kováčová, Alexandra Pivková, Tomáš Abel a Mikuláš Pál. Tí dostupnosť vakcín citlivo vnímajú aj cez podnety priamo od obyvateľov ich miest a obcí. „Samosprávny kraj je vlastne tvorený viac ako päťsto obcami. Medzi nimi sú zhruba tri štvrtiny malých dediniek, kde je na obecnom úrade často len starosta a jedna pracovníčka. Očkovanie svojich starších obyvateľov nemajú ako riešiť,“ tvrdí Kováčová. Veľmi preto víta, že aj tam sa môžu dostať autobusové mobilné jednotky.

„Samozrejme, v súčinnosti s jednotlivými samosprávami. Veď každej jednej ide o to, aby sa jej občania čo najskôr zaočkovali,“ mieni Kováčová.

Sedem podnetov rezortu zdravotníctva