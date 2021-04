V Liptovskom Hrádku výtlky likvidujú špeciálnym strojom

Jamy na cestách, ktoré sú nočnou morou všetkých šoférov, opravujú v Liptovskom Hrádku celoročne. Zamestnancom tamojších technických služieb to umožňuje zariadenie Infraset, ktoré mesto kúpilo v susednom Česku. So šikovným pomocníkom sa Liptákom podarilo zarovnať už desiatky dier.

VIDEO: Opravy výtlkov v Liptovskom Hrádku.

Novinku, ktorou opravujú vozovky v Liptovskom Hrádku, kúpila samospráva v rámci celej súpravy. Česká firma im ju dodala kompletne aj s prívesným vozíkom, na ktorom je naložené potrebné náradie – dva infražiariče, vibračná doska, fukár, asfaltová zmes a recyklát či vysokoteplotná penetrácia. Celé to stálo 13 229 eur bez DPH. Podľa vedúceho odboru technických služieb Romana Beňa túto investíciu neľutujú.

„Kúpili sme to vlani v marci a odvtedy sme opravili desiatky výtlkov. Sú to teda dobre investované peniaze,“ povedal.

Postup pri zarovnávaní jám je v podstate jednoduchý. Infražiariče, ktoré sú zo spodnej strany vybavené platňami pripomínajúcimi veľkú žehličku, umiestnia pracovníci nad vyčistený a vysušený výtlk. Niekoľko minút tam nechajú stroj stáť, aby sa problémový bod nahrial. Pôvodný asfalt sa tak rozpustí, hrany jamy zmäknú a rozhrabú ich hrabľami. Potom to napenetrujú, pridajú špeciálne spojivo a nasypú tam asfaltovú zmes alebo recyklát. Celé to vyrovnajú s pôvodným povrchom vozovky, opäť nahrejú infražiaričmi a spevnia vibračnou doskou. Vyrovnaný povrch nakoniec posypú pieskom a opäť zatlačia vibračnou doskou.

„Takto opravená jama vydrží dlhšie ako pôvodný asfalt. Garantujem, že ten sa rozdrví určite skôr ako práve zahladená jama,“ ukázal Beňo na čerstvo dokončenú prácu. Pripomenul, že pre dosiahnutie želaného efektu je najdôležitejšie to, aby bol starý asfalt s tým novým dokonale spojený. „Nemôže tam vzniknúť žiadna mikrotrhlinka, v ktorej by sa držala voda a v zime by zamŕzala. To robí na cestách najväčšiu škodu, lebo po kúsočkoch ich trhá,“ vysvetlil. Pri opravách si preto dávajú pozor, aby neprehliadli žiadnu štrbinku.

Celý proces trvá zhruba tridsať minút. „Záleží na počasí a veľkosti výtlku,“ podotkol Beňo. Túto techniku môžu podľa neho využívať v podstate celoročne. „Kým vonku nie sú extrémne mínusové hodnoty, vieme reagovať okamžite. Samozrejme, čím je teplejšie, tým skôr sa asfalt roztápa a ide to rýchlejšie,“ hovorí. Keby vraj čakali, ako predtým každý rok, do mája, niekoľkocenti­metrové jamy by narástli až do šírky jedného metra. „Teraz to vieme opraviť už v počiatočnej fáze, čím predídeme oveľa väčším nerovnostiam,“ doplnil s tým, že stav miestnych komunikácií pravidelne monitorujú a v prípade potreby ich hneď opravia.