Košičan si v lese spravil vlastnú strelnicu. Výbuchy si nakrúcal

Marián F., 46-ročný Košičan, ktorého zadržali v pondelok na sídlisku Dargovských hrdinov ide do väzby. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) ho obvinil zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Košický okresný súd v stredu rozhodol o jeho vzatí do väzby.