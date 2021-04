Najmladšia zoo na Slovensku je spišská, vedie ju tretia generácia Dzurikovcov

VIDEO: Opice v ZOO v Spišskej Nové Vsi.

Okrem zvierat čaká návštevníkov arborétum s 30 druhmi drevín, ktoré v najbližšom čase dostanú svoje nové popisy. Celkovú scenériu dotvára potôčik, ktorý preteká areálom, jazierko i vodopád. V plánoch je sprístupnenie jaskyne, ktorá je na pozemku mestského parku, kde je aj zoo.

„Záhradu založil môj dedo Karol. Začal skromne, doniesol prvé labute a srnky. Mal predstavu, že by si sem prišli ľudia zo Spišskej Novej Vsi len tak oddýchnuť a potešiť sa zvieratkami. Keďže začalo chodiť stále viac ľudí, pribúdali aj zvieratá. Celú záhradu pomaly zväčšoval a zveľaďoval. Od 1. januára 2020 sme sa stali príspevkovou organizáciou mesta, ktorou sme dodnes,“ hovorí o začiatkoch terajší riaditeľ a menovec svojho deda Karol Dzurik. Je treťou generáciou z rodiny, ktorá záhradu vedie.

Pandémia zamávala aj touto atrakciou. „Najviac nám v tomto období pomáha mesto, ale v neposlednom rade náš osud nie je ľahostajný ani návštevníkom, ktorí nám pomáhajú či už kúpou permanentiek alebo adopciou zvierat,“ konštatuje riaditeľ.

Láska odmalička

„Po dedovi viedol záhradu môj otec. On však mal vážny úraz a zvieratám sa už nedokázal venovať. Preto mesto vedením poverilo moju mamu,“ pokračuje Dzurik. Mama Jana odišla do dôchodku v marci tohto roku. Mladého Karola navrhol do funkcie primátor a poslanci ho jednohlasne zvolili. Aby nebolo Dzurikovcov málo, v zoo pracuje aj riaditeľova manželka Lenka, ktorá je momentálne na materskej dovolenke. Má na starosti vzdelávanie.

Zaujímavé je, že nikto z rodiny nie je veterinár či zoológ. „Som vyštudovaný strojár, ale odmalička som sem chodil a zamiloval som si to tu. Hneď po vysokej škole, od roku 2013, som tu začal pracovať a baví ma to. Odborníci na zvieratá nám však nechýbajú. Zamestnávame ich, pretože bez nich by sme nemohli fungovať,“ vysvetľuje riaditeľ.

V roku 2006 sa záhrada rozšírila zo 6,5 hektára na osem. Na tejto rozšírenej časti postavili chovné zariadenie pre emu hnedé, lamy alpaky, kapybary močiarne, rysa ostrovida a mačky močiarne. Neskôr vystavali nové chovné zariadenie pre gibony bieloruké aj voliéru pre výry skalné. Postupne pribúdali krkavce aj výbeh pre kengury červenokrké.

Najpyšnejšie je vedenie záhrady na pavilón Aquaterra. Sú v ňom dve morské a dve sladkovodné akváriá. Množstvo plazov, chrobákov i žiab. Novinkou je korytnačka kajmanka. V pavilóne majú svoje vnútorné kóje aj opičky – tamaríny a surikaty. Zaujímavosťou je, že do vonkajších klietok sa opičky dostávajú cez lávku, nad hlavami návštevníkov a surikaty cez tunel, ktorý vedie popod pavilón.

Do zoo v roku 2015 pribudlo chovné zariadenie pre medvede hnedé a rok na to prepojili brehy jazierka s pavilónom Aquaterra. Most prechádza cez ostrov, ktorý sa tým rozdelil na dve časti: jedna slúži vodnému vtáctvu na hniezdenie, v druhej našli domov lemury kata.

Zvieratám chýbajú návštevníci

V zime je záhrada zatvorená. „Sezónu pravidelne otvárame 1. apríla. Tohto roku to však nebolo možné. Ale verím, že už tento máj a jún k nám prídu deti zo škôl na výlet. Bez návštevníkov bolo smutno aj zvieratám. Sú na ľudí zvyknuté. Vidieť to aj teraz, keď sa pred klietkou objaví niekto cudzí. Ich radosť je neprehliadnuteľná.“

Dzurik ale konštatuje, že napriek dlhšiemu tichu v ich záhrade nenastal babyboom. „Mláďatká sa rodia tak ako každý rok. Určite budeme mať nové káčatká či kozičky. Očakávame aj lamy alpaky či kengury, ktoré sú už vo vakoch svojich mám. Minulého roku sa nám podaril odchov malých tamarínov,“ vyratúva.

Ešte viac radosti však pribudne v zoo onedlho. „Už na budúci mesiac plánujeme doviezť zo Zoo Hluboká v Čechách párik medveďov himalájskych. Je to poddruh medveďa hnedého, ktorý žije vo Vysokých Tatrách. Je trochu svetlejší. Z bratislavskej zoo k nám príde pár kengury červenej. Už sme ich asi pred 15 rokmi chovali, takže máme skúsenosti,“ pokračuje riaditeľ Dzurik.

V súčasnosti je v zoo okolo 500 zvierat (130 druhov). Medzi najatraktívnejšie patria zvieratá zapísané v tzv. Červenej knihe. Ďalšími zaujímavými cudzokrajnými zvieratami sú ťava dvojhrbá, mandril pestrý, lamy, nosáľ červený, puma americká, gibon bieloruký, lemur kata a kotúľ vevericový…

Aké zviera by chcel dostať do záhrady riaditeľ? „Ak by to bolo čo i len trochu možné, určite by to boli žirafy. Mne sa veľmi páčia. Je to pomerne zvláštne zviera, akoby nie z dnešnej doby. Musím však skonštatovať, že to je iba sen. Nemáme tu pre ne priestor. Ale nikdy nehovor nikdy… V realite budem rád, ak sa nám podarí zabezpečiť pár levov a ešte nejaké šelmy, pretože sú to pre návštevníkov atraktívne zvieratá,“ krčí ramenami.

Do spišskonovoveskej zoo sa oplatí prísť. Okrem zvierat sú k dispozícii rôzne atrakcie. Môžete si zajazdiť na koni, plaviť sa lodičkami. Akčných návštevníkov určite poteší lanový park Monkeyland.