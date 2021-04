Boj dôchodkyne pokračuje, mesto trvá na parkovisku pri jej pozemku

Podľa nešťastnej ženy sú záujmy „našich ľudí“ nadradené záujmom ostatných obyvateľov mesta. Záhrada pani Krištofíkovej, o ktorej Pravda písala už vlani v novembri, sa nachádza v žilinskej časti Bytčica. Hneď vedľa nej je, doslova nalepený, pozemok, na ktorom chce mesto vytvoriť osem kolmých parkovacích miest a plochu pre šesť kontajnerov na triedený odpad. Stavebný úrad už na to vydal minulý rok, koncom novembra, povolenie. Všetko, čo dôchodkyňa namietala, úrad zamietol.

„Mesto v zastúpení primátorom sa ani neobťažuje odpovedať na podnet, ktorý som tam zaslala v januári,“ hovorí Krištofíková. Pripomenula, že vybudovaním parkoviska znemožnia prístup na jej pozemok zo strany, z ktorej plánuje urobiť hlavný vstup. „Tým by bola moja parcela úplne nepoužiteľná, v dôsledku čoho by som utrpela stratu vo výške najmenej 50-tisíc eur,“ tvrdí. Dôchodkyňa poukázala tiež na to, že nejde o žiadnu významnú investíciu mesta, ktorá by podstatným spôsobom zlepšovala ľuďom životné podmienky. Parkovisko má slúžiť, podľa nej, len niekoľkým obyvateľom neďalekej bytovky, ktorí si chcú z okien vidieť na svoje autá. „Existuje pritom viacero variant, kde takúto stavbu umiestniť. Jednou z nich je veľká nevyužitá plocha za spomínanou bytovkou, ktorá má ten priestor vo svojom vlastníctve. Niektorí však nemajú okná situované na tú stranu, bolo by to pre nich nepohodlné,“ mieni. Je presvedčená, že celý zámer je účelový, s dvomi cieľmi. „Za mestské peniaze vybudovať parkovisko tak, aby si naň vlastníci áut videli a zároveň aby spriaznené osoby, za 400 percent premrštenú cenu, tunelovali rozpočet mesta,“ povedala. Inak si vraj nepochopiteľný postup Špecializovaného stavebného úradu vysvetliť nevie.

Mesto názor nemení

Krištofíková pokračovala, že na vznik dotknutého parkoviska vyčlenilo mesto 55-tisíc eur, no podľa nej by sa to dalo obstarať aj za 13-tisíc. „Postup úradu poškodzuje moje vlastnícke práva. Štátnym orgánom nie sú rešpektované ani právne predpisy a normy. Okrem iného by pri výstavbe mohlo dôjsť k všeobecnému ohrozeniu v dôsledku poruchy kanalizácie pod parkoviskom a tým jej znefunkčneniu,“ spomenula ďalší z problémov, na ktorý vo svojich podaniach poukazovala.

„Severoslovenské vodárne a kanalizácie vo svojom povolení na stavbu uviedli, za akých podmienok je možné realizovať ju aj s dátumom právoplatnosti. Tá skončila vlani v novembri, no mesto napriek tomu pokračuje v stavebnom povolení,“ poznamenala dôchodkyňa. Keďže cíti bezmocnosť, rozhodla sa to riešiť aj podnetom na prokuratúre. „Vo veci pre podozrenie zo snahy o moje poškodenie a zneužitie právomoci verejného činiteľa,“ ozrejmila. Vzápätí doplnila, že ak stavebné povolenie nezrušia, podá žalobu spolu s návrhom na neodkladné opatrenie, aby súd nepripustil začatie stavby.

Na vyjadrenie mesta sme čakali niekoľko týždňov. Nakoniec nám prišla odpoveď, že stanovisko samosprávy k tejto téme zostáva nezmenené. „Lokalita bola vybraná mestom Žilina v zmysle súladu s územným plánom. Uvedený pozemok bol vybraný aj z dôvodu, že práve na ňom je vhodná výstavba daného parkoviska, a to najmä preto, že je vo vlastníctve mesta a zároveň aj vlastníkov združenia predmetnej bytovky,“ uviedol žilinský hovorca Vladimir Miškovčík. „Nevieme o tom, že by mesto pani Krištofíkovej na jej podnet do dnešného dňa neodpovedalo,“ poznamenal.

Zároveň priložil chronológiu celého prípadu. „Na dokumentáciu toho, ako mesto s pani Krištofíkovou komunikuje,“ podotkol hovorca, pričom v jednotlivých bodoch spomenul rozhodnutia či vyjadrenia mesta, na ktoré reagovala dôchodkyňa odvolaniami a niekoľkými doplneniami. Upozornil, že 11. marca bol spis odstúpený na okresnú prokuratúru. „Špeciálnemu stavebnému úradu bol 25. marca vrátený bez prijatia opatrení prokurátora,“ podčiarkol Miškovčík.