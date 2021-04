Košické korzo ožilo. V ikonickej budove otvorili opäť obchodný dom

V roku 1960 mesto prijalo Návrh koncepcie výstavby a prestavby obchodnej siete v Košiciach do roku 1975. Okrem iného v ňom bola naplánovaná výstavba centrálneho nákupného strediska. O dva roky neskôr mladá architektka Růžena Žertová dostala jedinečnú príležitosť navrhovať obchodné domy naprieč celou republikou. Jedným z jej prvých projektov bol práve obchodný dom na severnej strane košickej Hlavnej ulice s názvom Hornád. Autorkou ikonickej fasády z terazzových tvárnic je akademická sochárka Jana Bartošová-Vilhanová. Z Hornádu sa nakoniec stal Prior.

Obchodný dom stavali od roku 1965 tri roky. Pri bagrovaní suterénu dokonca robotníci poškodili vedľajšiu funkcionalistickú bytovku. Bagrista sa prebúral jednému z nájomníkov priamo do obývačky a vybagroval z nej televízor a fotografie. Vtedajší pracovník obchodu mu povedal, že televízor preplatia, ale fotky jeho ženy spred 18 rokov už nezachránia.

Obchodný dom odovzdali v roku 1968 a starší Košičania si dodnes pamätajú, ako sa tam chodili voziť na prvých eskalátoroch. Viacerí do „Prioru“ chodia dodnes.

Od 90. rokov obchoďák menil nielen názvy, ale aj prevádzkovateľov. Z Prioru sa stal K-Mart a od roku 1990 sa tam usídlilo Tesco. V roku 2018 sa novým majiteľom stala developerská spoločnosť Medel, ktorá plánovala úplne zmeniť koncepciu budovy. Koncom roku 2019 ale budovu kúpila spoločnosť Arkon, ktorá ju zrekonštruovala za viac ako 20 miliónov eur.

Fasádu len vyčistili

Kompletnou obnovou prešla aj umelecká fasáda s typickými obkladovými tvarovkami a opäť sa tak stane jednou z dominánt centra Košíc. „Som rád, že sme túto fasádu po dohode s pamiatkarmi aspoň vyčistili a vyškárovali. Práve historicky chránená fasáda je typickým prvkom obchodného domu a ku košickému korzu jednoducho patrí,“ uviedol Matúš Dunaj zo spoločnosti Arkon. Pre nepriaznivé počasie v ostatných dňoch budú dokončovacie práce v zadnej časti budovy na fasáde pokračovať ešte aj krátko po otvorení.

„Konečne! Už sme sa nevedeli dočkať. Som rád, že sa v tejto časti obnovia obchody. Odkedy obchodný dom zatvorili, museli sme chodiť na nákupy napríklad oblečenia do iných centier, ktoré sú však na sídliskách,“ potešil sa starší pán Peter. Nadšená bola aj Zuzana. „Robím tu neďaleko, som rada, že tu sú potraviny, ale aj drogéria. Neviem sa dočkať, kedy otvoria aj ostatné prevádzky,“ hovorí Zuzana s nadšením. Juraj prišiel na otvorenie z Myslavy. „Myslel som si, že prerobia aj tú fasádu. Mne sa do starého centra veľmi nehodí. Ale zistil som, že je unikátna, tak ma to nakoniec nemrzí. V centre sú len reštaurácie a zlatníctva, konečne sa tu bude dať kúpiť niečo aj do domácnosti,“ pochvaľuje si.

Zaujímavá výstava

Zatiaľ je otvorených sedem prevádzok, onedlho pribudne lekáreň. V čase otvorenia budú nájomcovi sprístupnené aj unikátne kancelárske priestory na najvyššom podlaží, odkiaľ bude krásny výhľad na celé mesto. Pripravuje sa taktiež otvorenie kina.

Najväčšími zmenami prešiel interiér budovy, kde po odstránení pôvodnej stropnej konštrukcie vznikla nová dominanta interiéru – galéria – ktorá presvetlí priestor budúceho foodcourtu. Práve plánovanie otvorenia gastroprevádzok ovplyvnila koronakríza a s ňou súvisiace obmedzenia azda najviac, preto nájomcov z odvetvia gastra predstavia až neskôr.

Príjemným spestrením otvorenia bola aj vernisáž výstavy dvoch popredných súčasných slovenských umelcov – Mareka Kvetana a Viktora Freša. Pop-up výstava Vertikály v presklenom vstupnom priestore obchodného domu vznikla v partnerstve s festivalom Biela noc.

„Túto výstavu sme koncipovali špeciálne pre tento obchodný dom, ktorý svojím preskleným vstupom pomyselne maže hranicu medzi interiérom a exteriérom tejto ikonickej budovy. Veríme, že aj táto výstava môže byť prvým krokom k obnoveniu kultúrneho života v Košiciach po pandémii,“ povedala k myšlienke výstavy umelecká riaditeľka festivalu Biela noc Zuzana Pacáková.