NSK zaplatí pre rekonštrukcie ciest pokutu 440-tisíc eur

NSK sa voči udeleniu pokuty ohradil, niektorí krajskí poslanci navrhovali pokutu nezaplatiť a obrátiť sa na súd. Podľa Úradu NSK kraj pri verejnom obstarávaní dodávateľa rekonštrukcie ciest neporušil zákon. Dôkazom majú byť aj tri kontroly, ktoré vykonal riadiaci orgán a neskonštatoval pri nich žiadne porušenie zákona.

„Je to nevysvetliteľný postup. Riadiaci orgán povie trikrát, že sme postupovali správne a potom príde iný orgán štátnej správy a dá nám drakonickú pokutu. Takéto rozhodnutie je exemplárnou hanbou. Ak sa takéto niečo môže stať, neexistuje tu žiadna právna istota,“ skonštatoval krajský poslanec Jozef Belický. „Ak sme neporušili zákon, nemali by sme platiť nič, ale obrátiť sa na súd,“ myslí si poslanec Peter Oremus.

Podľa predsedu NSK Milana Belicu sa na pokutu treba pozerať s chladnou hlavou. V prípade, že ju kraj akceptuje, zaplatí necelých 440-tisíc eur, čo je polovica z pokuty, ktorú ÚVO pôvodne kraju uložil.

„Keby sme sa vzopreli a riešili to súdnou cestou, tak nebudeme môcť čerpať európske prostriedky. Komu to pomôže? V každom prípade sa tým treba zaoberať, pretože pokutu nedostal iba NSK, ale všetky kraje a aj ďalšie samosprávy a dokonca aj univerzity. A to v situácii, kedy sme rešpektovali všetky možné kontroly a podľa nich sme sa riadili,“ povedal Belica.

ÚVO sa ohradil voči tvrdeniam, že neoprávnene udeľuje pokuty za verejné obstarávania. Podľa hovorkyne úradu Janky Zvončekovej použil NSK na obstaranie rekonštrukcií ciest postupy pre zadávanie podlimitných zákaziek, hoci na to nemal dôvod.

„Verejné obstarávania boli vyhlásené v jeden deň, týkali sa výlučne stavebných prác a úspešným uchádzačom bol vo všetkých prípadoch ten istý subjekt. Súčet predpokladaných hodnôt zákaziek predstavoval hodnotu 15 619 591,96 eura bez DPH a teda NSK mal zvoliť postup pre zadávanie nadlimitných zákaziek.

Na základe uvedených skutočností úrad konštatoval, že kontrolovaný postupoval v rozpore s ustanovením zákona o verejnom obstarávaní, keď zákazku na uskutočnenie stavebných prác rozdelil,“ uviedla Zvončeková.

Predseda NSK je presvedčený, že by sa nemalo stávať, aby riadiaci orgán postup samosprávy odsúhlasil a iný štátny orgán dal kraju vzápätí pokutu. „Mala by tu byť naozaj autorita, ktorá keď už dá pečiatku a podpíše to, tak by si za tým mala stáť. Potom na čo tu máme takéto orgány. Ony sa nemôžu tváriť, že niečo odobria a neskôr nám to dajú aj tak zaplatiť. Pre mňa je takéto niečo neakceptovateľné a v budúcnosti takáto neistota môže brzdiť čerpanie európskych zdrojov,“ skonštatoval Belica.

Podľa Zvončekovej by mal v budúcnosti zabezpečiť predvídateľnosť rozhodnutí pri kontrolách a tým aj zrýchlené čerpanie európskych fondov nový zákon, na príprave ktorého spolupracuje aj ÚVO. „Mal by obsahovať princíp „jedenkrát a dosť“, teda aby sa ÚVO stal národnou autoritou pri kontrole eurofondových zákaziek, aby sa zásadne zjednodušil mechanizmus ich kontroly,“ dodala Zvončeková.