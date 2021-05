V Bytovom podniku mesta Košice hrozí hromadné prepúšťanie, podľa primátora to nie je také vážne

Vyplýva to zo správy o činnosti Dozornej rady BPMK, ktorú mestskí poslanci na svojom pondelkovom rokovaní vzali na vedomie. Primátor Jaroslav Polaček si nemyslí, že situácia je taká vážna. Ako povedal, mesto hľadá riešenie, aby k žiadnemu prepúšťaniu nedošlo.

V uvedenej správe sa uvádza, že za nepriaznivý hospodársky výsledok BPMK môžu najmä výpadok príjmov spôsobený nezrealizovaním plánovaných zákaziek pre mesto Košice, zvýšenie mzdových nákladov v súvislosti so zákonnou valorizáciou miezd, vyplatenie odstupného a odchodného, ktoré súviselo s organizačnými zmenami a prijatím nových zamestnancov, či zvýšenie dane z nehnuteľnosti. Zároveň v dôsledku pandémie nového koronavírusu evidujú výpadky príjmu z prenájmu nehnuteľností a na platbách za energie.

Riaditeľ BPMK Peter Vrábel povedal, že cieľom je zabrániť hromadnému prepúšťaniu. O prácu však majú prísť napríklad dôchodcovia. „Snažíme sa s mestom nájsť taký objem zákaziek, ktorý dokážeme realizovať. K prepúšťaniu dôjde, o tom vie aj zamestnanecká rada, aj pán primátor – ale v každej firme je nejaké prepúšťanie. Tie dosahy koronakrízy cítime aj my. Zlý scenár hovorí o 19 ľuďoch. Ten ešte horší o 35,“ spresnil s tým, že situáciu je potrebné vyriešiť ešte tento mesiac.

Valné zhromaždenie BPMK má byť podľa predsedu Dozornej rady BPMK Dominika Karaffu zvolané približne do dvoch týždňov. „Na ňom by sa mala prerokovať aj samotná stratégia rozvoja BPMK, či podľa nej pôjdeme. Ak štatutár mesta povie, že nechceme, aby BPMK vykonával tento objem činností, jednoducho sa bude prepúšťať,“ povedal s tým, že v opačnom prípade budú musieť hľadať dostatočné finančné prostriedky na to, aby zamestnanci BPMK mali prácu.

Podľa neho sa vzniknutej situácii dalo zabrániť napríklad tým, že by v mestskom rozpočte bola zohľadnená uvedená stratégia podniku. Pripomenul, že BPMK ku koncu apríla nemal schválený finančný plán na tento rok a k objednávkam na výkony prác pre mesto v potrebnom rozsahu stále nedošlo. V tejto chvíli čerpá obchodná spoločnosť BPMK kontokorentný úver vo výške 650-tisíc eur, z ktorého uhrádza mzdy zamestnancom.

„Mesto spustilo aj kontrolu v BPMK, hľadá ďalšie riešenia a možnosti. Myslím si, že je to na dobrej ceste. My riešenia máme, ale na druhej strane, ako zodpovedný hospodár si musíme niektoré veci aj preveriť,“ povedal primátor s tým, že pre BPMK hľadajú zákazky na jeho efektívne fungovanie.