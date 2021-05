Po útoku v Rudňanoch policajti prešetrujú aj svojich kolegov

Obyvatelia blízkej osady napadli malého chlapca. Keď sa jeho mama prišla opýtať, prečo to robia, zbili ju. A potom aj jej sestru, ktorá prišla na pomoc.

Keď sa obom ženám podarilo utiecť do bytu, asi po štvrťhodine im začala partia zhruba 15 osadníkov vo veku okolo 16 až 23 rokov búchať na dvere so slovami: „Tu je policajné komando, vás pozabíjame, vás porežeme, vy sa stade živé nedostanete…“ Agresori rozbili dvere a zaútočili. Staršia sestra mala po bitke rozrazené ústa, pomliaždené rebrá a trup. Mladšiu sestru ťahali za vlasy dole schodmi a bili ju. V byte ju ešte poudierali o kuchynskú linku a dokonca ju tak sotili do dvier, že sa rozbila sklenená výplň. Rozbitým sklom potom napádali ostatných členov rodiny.

Šesť- či sedemkrát volali ženy na políciu. Až potom prišli štyri policajné autá. Podľa výpovede poškodených ich jeden policajt vysmial a druhý sa tváril, že chce vedieť, čo sa stalo. Ani v ich prítomnosti sa sestry necítili bezpečne. Hliadka vraj chcela ženám udeliť blokovú pokutu, pretože sa dožadovali ochrany a privolania záchrannej služby.

Policajti si vraj od nikoho nepýtali doklady a ani nikoho nepredviedli. Ženy išli neskôr podať trestné oznámenie na policajnú stanicu do Markušoviec, kde boli viac ako štyri hodiny. Policajt sa ich mal snažiť presvedčiť, že ich výpovede nie sú pravdivé a povedal im svoju verziu, ktorú sa dozvedel od obyvateľov osady. Tí totiž obvinili ženy, že útočili ako prvé. Sestry si myslia, že incident chceli policajti ututlať.

Hovorkyňa krajského policajného riaditeľstva v Košiciach Lenka Ivanová potvrdila, že policajti boli overiť hodnovernosť oznámenia v Rudňanoch. „Na mieste však nebolo možné zabezpečiť všetky potrebné podklady a výsluchy všetkých osôb, ktoré by svojou výpoveďou mohli napomôcť pri vyšetrovaní tohto skutku a zhromaždiť potrebný dôkazový materiál. V pondelok bol na miesto vyslaný výjazd kriminálnej polície spolu s vyšetrovateľom,“ spresnila.

Ivanová dodala, že po vykonaní potrebných procesných úkonov začali vo veci trestné stíhanie pre trestný čin porušovania domovej slobody a trestný čin nebezpečného vyhrážania. „To, či príslušníci Policajného zboru, ktorí boli na mieste, postupovali správne, je predmetom už prebiehajúcej kontroly príslušných orgánov, vykonanie ktorej nariadil riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach,“ reagovala hovorkyňa na obvinenia o ututlávaní incidentu.

Podľa Ivanovej si vyšetrovanie akéhokoľvek protiprávneho konania vyžaduje zhromaždenie a dôkladné vyhodnotenie všetkých získaných dôkazových materiálov. „Tak to bolo aj v tomto prípade. Preto neznamená, že právna kvalifikácia skutkov, ku ktorým malo dôjsť, sa nemôže zmeniť alebo rozšíriť,“ upozorňuje.

Rómska osada zvaná Zabijanec nemá už dlhodobo dobrú povesť. V auguste 2015 tam napríklad zasahovala polícia proti útoku zhruba 200 osadníkov. Došlo vtedy k zraneniu siedmich policajtov. Počas zákroku zadržali deväť podozrivých, z nich najmladší bol 14-ročný chlapec. Osadníci sa bili medzi sebou, miestni ľudia, mnohí podgurážení alkoholom, napádali policajtov kameňmi, fľašami, tehlami či palicami.<