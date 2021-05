Prijímanie detí do škôlok bude tento rok v Bratislave veľký problém

Prijímanie detí do škôlok je v Bratislave problémom každý rok, tento rok však bude ešte väčší. Upozornil na to starosta bratislavského Ružinova Martin Chren, podľa ktorého začal platiť "nedotiahnutý" zákon o povinnej predškolskej dochádzke.

„Zjednodušene platí, že sme podľa neho do škôlky povinní prijať všetky deti do posledného ročníka, čím logicky zostane menej miesta pre troj- a štvorročné deti,“ uviedol starosta. Druhý problém podľa neho je, že mnohé súkromné škôlky zatiaľ nie sú v sieti ani v registri, a preto sa aj predškoláci z nich musia prehlásiť do samosprávnych škôlok a uberú miesta mladším deťom.

Najväčší problém však vníma v tom, že všeobecne sa zákon vykladá tak, že sú samosprávy povinné prijať všetkých predškolákov, ktorí sa prihlásia, bez ohľadu na to, či sú z Ružinova, Vrakune, Bernolákova či z inej obce alebo mesta. „Ak by toto zostalo platné, pokojne sa môže stať, že všetky škôlky v Bratislave tento rok obsadia predškoláci Mimobratislavčanov, ktorí u nás len pracujú, a pre mladšie deti z Bratislavy zostane len minimum miest,“ tvrdí starosta.

Chren sa preto s ďalšími bratislavskými starostami stretol s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS), aby problém riešili. Ružinovský starosta verí, že riešenie v spolupráci nájdu. Zákon však žiadajú starostovia zmeniť tak, že aj predškolákov budú napríklad v Ružinove prednostne prijímať, len ak sú Ružinovčania. „Nie z daní Ružinovčanov dotovať obyvateľov okolitých obcí,“ skonštatoval Chren.

Poukázal pritom na nedostatok miest v bratislavských materských školách, keďže ľudí pribúda a budovy škôlok boli zhruba pred dvomi dekádami rozpredávané ako nepotrebné. Výsledkom je ich nedostatok. „Aj keď sme napríklad u nás v Ružinove začali miesta v škôlkach budovať tempom vyše 100 nových miest ročne, stále sme aj vlani mali desiatky ružinovských detí starších ako tri roky, ktoré sme prijať nemohli (a stovky ďalších, mladších ako tri roky alebo ‚mimoružinovských‘,“ spresnil starosta.