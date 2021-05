Bratislavské Trnavské mýto bude zelenšie. Vysadili tu päť platanov

Na bratislavskom Trnavskom mýte pred tržnicou vysadili vo štvrtok päť platanov, ktoré majú 12 metrov a doviezli ich z Holandska. Vysadené boli do takmer dvojmetrovej jamy so stromovým substrátom a 1,2 metrovými hlbokými zakoreňovacími bunkami. Hlavné mesto tak začína obnovovať dlhodobo zanedbaný priestor pred tržnicou. Práce by mali trvať do konca mája.