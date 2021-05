Maco nakúkal do okien kuchyne na Hrebienku

Do okien kuchyne na Hrebienku nakúkal v nedeľu dopoludnia statný medveď. Zrejme mu niečo dobre zavoňalo...

VIDEO: Pozrite si, ako sa medveď prechádzal po streche kuchyne hotela na Hrebienku.

V roku 2010 bolo 97 hlásení výskytu medveďa hnedého v meste Vysoké Tatry, o päť rokov neskôr to už bolo 248 a v roku 2019 sa ich počet vyšplhal na vyše 700. Odkedy sa medvede prebudili, navštevujú aj turistami obľúbený Hrebienok, vysokohorské chaty či naposledy Sliezsky dom, kde pred pár dňami ochranári uspali a následne eutanazovali matku a jej medvieďa.

Tento víkend sa medveď pohyboval priamo po ubytovni na Hrebienku. Medveďa zachytil aj Majo neďaleko Bilíkovej chaty. Bol len niekoľko metrov od turistov. Jeho stretnutie s človekom by sa však mohlo skončiť fatálne.

Odborníci radia rozprávať sa počas vychádzky, a tak upozorniť zver na svoju prítomnosť. Mnoho turistov nosí na túry napríklad rolničku uviazanú na vetrovke. Zver sa zľakne a zmení svoj smer. Výnimkou je však medveď zvyknutý na ľudí, ktorý navštevuje kontajnery.

Človek, ktorého si medveď nevšimol, by mal najskôr zostať sám a potom pomaly ustupovať smerom, odkiaľ prišiel. Nepribližovať sa, ale ani neutekať, to by totiž divú šelmu mohlo vyprovokovať na prenasledovanie.