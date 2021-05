Ignoruje Rajec vybudovanie bezbariérového prístupu?

V Rajci by mali čoskoro otvoriť nové klientské centrum. Vozičkári však už teraz poukazujú, že chýba bezbariérový prístup do nových priestorov. Mesto tvrdé, že má riešenie - do budovy sa možno dostať cez zadný vchod. Primátor Rajca Milan Lipka nevylučuje, že vybudujú bezbariérový prístup aj cez hlavný vchod.

V Rajci by mali čoskoro otvoriť nové klientské centrum. Vozičkári však už teraz poukazujú, že chýba bezbariérový prístup do nových priestorov. Mesto tvrdé, že má riešenie - do budovy sa možno dostať cez zadný vchod. Primátor Rajca Milan Lipka nevylučuje, že vybudujú bezbariérový prístup aj cez hlavný vchod.

V rámci projektu zvýšenia dostupnosti a bezpečnosti služieb na jednom mieste sa v Rajci pustili do vybudovania nového klientskeho centra. Ľudia ho nájdu v prízemnej časti budovy mestského úradu. Momentálne je to ešte len v prípravnej fáze, no niektorí už teraz poukazujú na komplikáciu. „Chýba bezbariérový prístup, čo vedenie mesta ignoruje,“ tvrdí čitateľka Pravdy. „Oficiálny hlavný vchod vedie cez schody, konkrétne ich je šesť. Vozičkári majú, podľa vedenia, používať služobný vchod, zo zadnej strany, ktorý je určený pre zamestnancov úradu. Tam to však tiež ide len veľmi ťažko, lebo je tam dva, možno tri centimetre vysoký betónový prah,“ upozornila s tým, že aj ona sama je zdravotne ťažko postihnutá a je pre ňu problém dostať sa tam.

Išli sme sa tam pozrieť a všimli sme si, že na hlavnom vchode je informácia pre mamičky s kočíkmi či vozičkárov o použití vstupu zozadu. Tam sa dostanú prejdením popri závore, ktorá púšťa do dvora služobné autá. Snahu samosprávy, aby sa do budovy mohli dostať aj telesne hendikepovaní ľudia, nemožno uprieť. Cez betónový mierne vyvýšený prah sa však vozičkár dostane zrejme len s pomocou iného človeka – teda tak, že ho niekto potlačí.

Rajecký primátor Milan Lipka o probléme vie. „Stále to pripomína jedna z poslankýň mestského zastupiteľstva. My však bezbariérový prístup máme zo zadnej strany a nejde o žiadny služobný vchod. Používa ho aj verejnosť, ktorá je naň zvyknutá,“ hovorí. Podľa neho sa tam dá úplne normálne dostať s vozíčkom aj kočíkom. „Okrem toho som vždy na zastupiteľstvách, aj na tom ostatnom, vravel, že sa nebránim vybudovaniu ďalšieho bezbariérového prístupu z prednej časti. V súčasnosti ale ešte nie je dokončené klientske centrum, čiže kým to nie je hotové a nie sú zriadené pracoviská vnútri, musí to počkať," povedal primátor. Zaoberať sa tým vraj môžu potom, keď už budú vedieť, koľko peňazí im na to zostane.

Lipka podčiarkol, že momentálne, keď vlastne ešte klientske centrum neexistuje, vozičkári ani nemajú dôvod do budovy chodiť. Úrady, ktoré v nej pôsobia, sú totiž na poschodiach a všetci vedia, že z prízemia sa hendikepovaní vyššie nedostanú. „A už tobôž nie bez nejakého sprievodu. Ak ale prídu, pri závore zo zadnej strany je zvonček, ktorým si môžu zavolať pomoc. Niekto z úradu sa za nimi určite dostaví,“ podotkol.

Oficiálnu sťažnosť podľa primátora v tejto súvislosti doteraz nezaznamenali. Zopakoval, že nevylučuje vybudovanie nájazdovej rampy aj pri hlavnom vstupe od námestia. „Nie je to však také jednoduché, lebo široké centrum aj s námestím je v pamiatkovej zóne, čiže sa k tomu musia vyjadriť pamiatkari. Projekcia nejakú dobu trvá aj niečo stojí,“ poznamenal. Okrem toho vraj všetko komplikuje pandémia – polovica úradu je v karanténe.

Celkové náklady na projekt sú vyčíslené na 63 523 eur, pričom 25-tisíc majú sľúbenú dotáciu z ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Vzniknúť tam má viacero pracovísk. Vo vstupnej hale, teda v najväčšom priestore, bude pokladnica, ktorá je najviac frekventovaná kvôli daňovým a iným rôznym poplatkom. Chýbať nebudú ani dva vyvolávacie systémy. „Jeden náš a ďalší úradu práce. Na chodbe klientskeho centra nájdu ľudia podateľňu, stavebný úrad, matriku, agendu polície a oddelenia dokladov či evidencie vozidiel. Svoje miesto tam nájdu tiež tri kancelárie úradu práce, ktoré sa momentálne nachádzajú na druhom poschodí,“ vymenoval primátor s tým, že hotové by to malo byť do konca júna.