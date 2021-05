Okolie miesta, kde zavraždili Daniela Tupého, zrevitalizujú za takmer 450-tisíc eur

Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), v ktorom mesto hľadá zhotoviteľa stavebných prác. „Predmetom zákazky je rekonštrukcia verejného priestranstva v okolí pamätníka vrátane spevnených plôch, výsadby novej zelene, vybudovanie verejného osvetlenia vrátane elektrickej prípojky a závlahového systému," uvádza sa v oznámení ÚVO. Predpokladaná hodnota zákazky je 444 133 eur bez DPH a lehota na predkladanie ponúk do verejnej súťaže je do 1. júna. Magistrát sa bude uchádzať o refundáciu rozpočtu z európskych fondov.

Pamätník obetiam extrémizmu vznikol neďaleko miesta, kde 4. novembra 2005 zavraždili študenta Daniela Tupého. „Dnes pamätník obkolesuje neupravená asfaltová plocha, často obklopená parkujúcimi autami. Hlavné mesto sa pustilo do revitalizácie priestoru, plánuje zredukovať parkovanie a spevnené plochy v okolí pamätníka nahradiť zelenými plochami,“ uviedlo mesto vlani v novembri, pri príležitosti predstavenia projektu revitalizácie s tým, že namiesto nepriepustných povrchov pribudnú veľké plochy trávnika, nové stromy, pešie ťahy, osvetlenie a mobiliár. „Vďaka týmto zmenám dostane pamätník opätovne pietny charakter,“ doplnil magistrát.