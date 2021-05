Oravský hrad odhalil svoje tajomné miesta

Desivý herec spával v truhle

Oravský hrad je opradený viacerými povesťami a legendami. V súvislosti s ním sa, okrem príbehov o bielej pani či hradnej studni, azda najviac hovorí o upírovi Nosferatu. Film s týmto názvom tam natočili v roku 1921, pričom dej situovali do oblasti Karpát. Autori sa však zámerne vyhýbali záberom, ktoré by mohli hrad identifikovať – cieľom bolo vyvolať tajomnú a hrozivú atmosféru. Interiérové pohľady preto natočili na inom mieste, pravdepodobne v Nemecku. Hlavnú postavu, grófa Orloka, stvárnil herec Max Schreck, o ktorom nikto nevie, čo robil predtým, ani potom. Po dokončení filmu sa jednoducho „stratil“. Traduje sa, že režisér Friedrich Muranu mu túto rolu ponúkol preto, lebo bol v skutočnosti taký škaredý, že ho nemuseli znetvoriť. Počas nakrúcania sa do deja vcítil tak, že celý čas spával v truhle, nestrihal si nechty, jedol myši, vôbec sa neprezliekal a stále chodil v kostýme Drakulu. Dokonca sa hovorí, že pri výrobe filmu niekoho skutočne pohrýzol.