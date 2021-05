Evidencia vozidiel – takmer nedobytná pevnosť?

Potrebujú prihlásiť nové vozidlo, vymeniť evidenčné číslo alebo zapísať zmenu vlastníka. Zúfalo sa snažia elektronicky si dohodnúť termín na osobnú návštevu. Alebo skúšajú šťastie, či vybavia svoje veci, hoci nie sú vopred objednaní. Niektorí aj viackrát.

Foto: Žaneta Mikulíková, Pravda Okresný úrad Trnava, autá, evidencia vozidiel Nekonečné rady pred oddelením evidencie vozidiel na Okresnom úrade v Trnave.

V pondelok stojím pred zatvoreným úradom po tom, čo som v piatok vyše dvoch hodín presedela na oddelení evidencie vozidiel zbytočne. Supervízor mi naťukal lístok na nesprávne oddelenie. „Objednajte sa elektronicky,“ poradil. Už som to pred návštevou skúšala, no stránku sa nepodarilo načítať. „Pre zvolené pracovisko nie je k dispozícii žiadna voľná rezervácia,“ hlásil systém, keď som to skúsila po návrate z okresného úradu. Ide o chybu?

Pracovníčka bezplatného call centra hovorí, že prvý voľný termín je v Trnave až 19. mája. Vraj systém je v poriadku, len termíny sú beznádejne rezervované. „Môže za to situácia s koronavírusom?“ vyzvedám. „Začalo to kvôli covidu, ale prečo je to tak teraz, nevieme,“ pokračovala pracovníčka call centra. Problém má len oddelenie evidencie vozidiel, ostatné oddelenia fungujú bez problémov. Podobná situácia je podľa nej aj inde, napríklad v Nitre.

Od 17. mája sa mení systém Situácia by sa mala o týždeň začať zlepšovať. Od 17. mája bude na pracovisku evidencie vozidiel fungovať nový režim vybavovania.

Pondelky, stredy a piatky – vybavovaní budú klienti, ktorí neboli vopred objednaní.

Utorky a štvrtky – vybavovaní budú klienti, ktorí boli vopred objednaní cez on-line rezervačný systém. Termíny by mali byť podľa pracovníčky call centra zverejnené na 28 dní vopred.

Kamaráti z radu

Rátam ľudí pred sebou. Som asi desiata. Opodiaľ, mimo nášho radu, sa vytvára akási ďalšia skupinka. Dostanem sa na rad? Pri vchode stojí medzi prvými starší pán. Odkedy tu čakáte?" zaujímam sa. „Od rána od šiestej,“ hovorí so smiechom. Predo mnou čaká mladý muž s obviazaným kolenom, sprevádza ho priateľka. Naposledy tu bol v uplynulý piatok. „Prvý raz tu bol taký rad, že som to vzdal. V piatok som dostal posledný lístok, ale potreboval som dva,“ vysvetľuje, prečo sa musel v pondelok dostaviť znova. Dodal však, že neskôr automat pustil ďalších päť lístkov.

O ôsmej nás púšťajú dovnútra. K vchodu sa natlačia viacerí ľudia, aj tí, čo postávali bokom. Od automatu som vzdialená len pár ľudí, keď ku mne dolieha ortieľ. Automat už nevydáva lístky. Predo mnou sa hnevajú, že sa na oddelenie evidencie dostali tí, ktorí stáli mimo nášho radu. „Nechápem, prečo ich pustili,“ rozhorčuje sa jeden z čakajúcich. Som tretia v poradí, možno som mohla mať lístok s poradovým číslom aj ja.

„My sa dostaneme na ten inšpektorát?“ vyplaví sa z radu čakajúcich otázka na jedného zo supervízorov klientskeho centra. Keď vybavia ľudí, neskôr vraj pustia ďalšie lístky. Nikomu z nás nie je jasné na základe čoho, ale opäť čakáme. Ľudia sa tu dokonca spoznávajú. „Vy ste to minule nestihli?“ pýta sa jeden muž druhého. Ľudia sú v pomykove, keď vidia rad čakajúcich. Občas ich usmerníme, sem-tam pomôžeme zorientovať sa na automate. Blokujeme tiež vchod na oddelenie dokladov i dva automaty na kolky. Máme už vlastné pomenovanie. „Toto sú autičkári,“ ozrejmuje supervízor žene, ktorá chce vybaviť doklady.

S prestávkami skúšame, či sa automat neumúdri a predsa len nevydá ďalší lístok. Neochvejne sa však drží svojej verzie a hlási – ľutujeme, bol dosiahnutý maximálny počet lístkov pre tento stránkový deň. O deviatej mierim cez dlhú chodbu na oddelenie evidencie spýtať sa, či má zmysel čakať. Cestou ma zastavuje mamička a rúca moju nádej, že dnes vybavím, čo potrebujem: „Minulý týždeň som tu bola niekoľkokrát. Povedali nám, že lístky ešte budú. Čakala som tu päť hodín a žiadne neboli, doma mám pritom trojtýždňové dieťa.“

Už tri mesiace

Policajt krčí plecami. že mi nevie nič povedať: „My s tým systémom iba pracujeme.“ Viacerí to po mojom návrate a nových informáciách vzdajú. Začína sa hovoriť o kupčení.

Od pracovníčky call centra mám informáciu, že mnohí ľudia sa na termín nedostavia, lebo skúšajú, či sa im nepodarí vybaviť sa osobne skôr.

Vyťahujem knihu, ale radšej by som mala fľašu s vodou. „Počkám tu do desiatej, dovtedy mám zaplatené parkovné,“ prispieva do debaty ďalší čakajúci. Dišputa sa točí okolo toho, kedy sa sem máme nabudúce dostaviť. O šiestej, o piatej? „Budeme tu čakať ako pred poliklinikou,“ hnevá sa muž, ktorého limituje parkovné. „Ako sa vám podarila rezervácia?“ vyzvedá jeden z autičkárov od muža, ktorý zadáva do automatu rezervačný kód. „Však pred mesiacom,“ znie jeho odpoveď a odchádza s lístkom, po ktorom všetci túžime, ďalej. Supervízor potvrdzuje, že tento stav trvá už tri mesiace.

Neskôr prichádza žena, ktorá zisťuje, ako to vyzerá priamo na mieste. „Syn sa už tri mesiace snaží získať elektronický termín. Aj o polnoci to pozerá a nič,“ hovorí nahnevane. Čaká nás tu asi sedem posledných mohykánov, keď prvému v rade na tisíci pokus vypľuje automat lístok. Všetci mu závidíme, no zároveň nás to napĺňa nádejou.

Občas sledujem vyvolávácí systém na druhej strane dlhej chodby. Zrazu naprázdno preblikne šesť čísiel, ktoré patria rezerváciám. Dovnútra však nikto nevchádza. Zacítila som šancu a veru, automat sa nado mnou zľutoval. Za chrbtom počujem gratulácie. Od šťastia sa mi chce preskákať chodbu tanečným krokom. Chvíľu po mne prichádzajú ďalší dvaja čakatelia. Jeden z nich ide na nočnú a čakaniu obetoval spánok. Naozaj sa radujeme.