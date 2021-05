Vyhliadková Veža snov na Štrbskom plese. Atrakcia alebo železná obluda?

VIDEO: Vyhliadková Veža snov v Tatrách.

Stavebný úrad v Štrbe vydal rozhodnutie, ktorým dodatočne povolil určité zmeny na stavbe. Podľa neho sa zmenili tri veci – vnútorné dispozičné riešenie veže, v rámci ktorého bolo navrhované múzeum Tatranského národného parku, úpravou prešiel vstup do priestorov a upravili sa vonkajšie spevnené plochy pred stavbou. Všetko podporil aj Okresný úrad v Poprade, ktorý tiež nedal nesúhlasné stanovisko. Mal však pripomienky, ktoré podľa stavebného úradu "neboli takého charakteru, na základe ktorých by bolo možné dodatočne nepovoliť uvedenú zmenu“.

„Je to tu ako päsť na oko. Vôbec to sem nepasuje. Takáto železná obluda nemá čo na tomto území robiť. Aj my sme podpisovali petíciu proti výstavbe, ale asi márne,“ konštatoval hlúčik chlapov stojaci na neďalekom námestíčku pod mostíkmi. „Chodí k nám dostatok turistov a myslím si, že by sa aj bez tohto čuda zaobišli. Hore som nebol, ale výhľad na okolie je určite krajší zo Soliska. Dá sa tam ísť lanovkou, ktorá je ešte lacnejšia, než vstup túto opachu,“ rozčuľoval sa jeden z nich.

Turisti však novú atrakciu nevnímajú až tak negatívne. „Boli sme sa najprv prejsť okolo plesa. Musím povedať, že sme sa aj rozhliadali, ale dlho sme vežu nevedeli nájsť. Až keď sme sa dostali presne oproti nej, tak sme ju zbadali. Nemôžem povedať, že by od vody pôsobila veľmi rušivo. Určite sa však pôjdem pozrieť aj bližšie,“ hovorí Lenka z Prešova, ktorá sa do Tatier vybrala na výlet so svojím synom.

Foto: Jana Vargová, Pravda Veža snov, Štrbské pleso Veža snov zmenila panorámu Štrbského plesa.

Starosta Štrby Michal Sýkora už dávnejšie hovoril, že ich stavebný úrad musel postupovať podľa stavebného zákona. Zmena stavby podľa jeho slov nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, územným plánom obce a zároveň žiadne zo záväzných stanovísk nie je nesúhlasné, preto je zákonnou povinnosťou stavebného úradu žiadosti stavebníka vyhovieť a požadované zmeny stavby dodatočne povoliť.

„Boli sme zvedaví, ako to vyzerá zhora, hoci vstupné je podľa môjho názoru veľmi drahé. Prechádzka smerom hore bola príjemná. Na obrazovkách sme videli výhľady z rôznych tatranských štítov, zaujali nás aj informácie o faune a flóre v tejto oblasti. Ale som presvedčená, že sme tu boli prvý a aj posledný raz. Asi najzaujímavejšia bola obrovská sieť, ktorá je umiestnená úplne hore v strede veže, presklený mostík a ešte aj tobogan. Ten sme si s priateľom užili,“ povedala pod vežou Veronika z Košíc. Dospelá osoba platí za vstup 13 eur, za cestu dolu toboganom tri eurá.

Zákonnosť kolaudácie vyhliadkovej veže na Štrbskom plese sa chystá preveriť aj Generálna prokuratúra SR. „Generálny prokurátor Maroš Žilinka uložil krajskému prokurátorovi v Prešove zabezpečiť preskúmanie zákonnosti rozhodnutia stavebného úradu obce Štrba o dodatočnom povolení zmeny stavby pred dokončením a vydaní kolaudačného rozhodnutia na stavbu vyhliadkovej veže Tatras Tower na Štrbskom plese,“ uviedla hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová.

