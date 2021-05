Projekt Hamšíkovcov zmeniť dedinské ihrisko na moderný štadión vyvoláva rozruch

Mesto pod Urpínom predalo Hamšíkovcom športový areál v Rudlovej pred tromi rokmi za 1,1 milióna eur. Známy futbalista tam teraz buduje tréningové centrum pre mládež, no obyvatelia tamojšej časti sú znepokojení. „Pôvodne nám bolo prezentované, že okrem ihriska tam urobia malé fitko a kaviareň. Žiadnu reštauráciu či wellness nikto nespomínal, ale dokumenty, ktoré sú už na posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), sú verejne dostupné a takto je to tam napísané,“ hovorí predsedníčka Občianskej rady Rudlová Anna Krajanová.

Autá a žiara reflektorov

„Nie sme proti tomu, že sa tam stavia, ale nech si k tomu urobia inú prístupovú cestu. Tá existujúca totiž vedie popred naše domy a zvýšená mobilita je už teraz neúnosná,“ povedala Krajanová s tým, že tadiaľ jazdí množstvo áut smerujúcich na dvadsaťtisícové sídlisko Sásová a do neďalekého hypermarketu.

„Neviem si predstaviť, čo tu bude, keď ľudia začnú vo veľkom chodiť k Hamšíkovcom. Hustota premávky sa jednoznačne zvýši. Veď za hodinu tadiaľto prefrčí možno tristo vozidiel,“ odhaduje. Zaráža ju tiež, že investor predložil k zámeru kolektívny súhlas, na ktorom vraj nie je ani jeden podpis obyvateľa Rudlovej. „Na zverejnených hárkoch sú len mená rodičov detí, ktoré u nich trénujú,“ objasnila.

Viera Kartíková jej pritakáva a tiež rozhorčene krúti hlavou. „V prvom rade sa mali pýtať nás, ale na tom papieri nie je ani jeden Rudlovčan,“ tvrdí Kartíková, ktorej naháňajú hrôzu aj dvadsať metrov vysoké stožiare osvetlenia, ktoré majú na štadióne pribudnúť. „Budeme doslova v žiare reflektorov,“ hovorí. Podľa nej majú miestni obyvatelia pocit, že sú podvedení. „Pred pár dňami sme mali stretnutie s predstaviteľmi mesta, prišiel aj Richard Hamšík s právnikom. Celé to však išlo do stratena a na ničom sme sa nedohodli,“ doplnila.

Chýba cesta

Ďalší ich sused vraví, že keď sa areál predával, vôbec sa nehovorilo ani o medzinárodných zápasoch na úrovni FIFA, ktoré sú tiež v dokumentoch odovzdaných na EIA spomenuté. „Turnaje zvýšia návštevnosť, na čo táto cesta vôbec nie je uspôsobená. Nemá chodníky ani vyznačené krajnice,“ upozorňuje Miroslav.

Mesto sa podľa neho nad tým absolútne nezamýšľa. „Najskôr malo dohodnúť budovanie alternatívnej cesty a potom sa malo pokračovať vo výstavbe,“ podčiarkol s tým, že nejde len o problém dvoch ulíc, ale celej oblasti.

Potvrdzuje to aj Robert Kubík, ktorého dom je v bezprostrednej blízkosti plánovaného športoviska. „Predtým sem chodievalo na tréningy asi päťdesiat detí a už vtedy tu nebohý sused napočítal za jeden deň deväťdesiat áut. Keď tú akadémiu dajú opäť do prevádzky, má ju celkovo navštevovať viac ako tristo mladých futbalistov a čo bude potom?“ pýta sa. Vzápätí poukázal na to, že cesta pred jeho domom je už teraz zničená po záťaži nákladiakmi smerujúcimi na stavenisko. Najmä od mesta, ktoré štadión predalo, by preto očakával nejaké iné riešenie.

Iba rekonštrukcia ihrísk

Hovorkyňa banskobystrickej samosprávy Zdenka Marhefková uviedla, že novú cestu mesto budovať neplánuje. Futbalové ihrisko v Rudlovej je podľa nej späté s danou lokalitou odnepamäti a v záujme všetkých by malo byť, aby táto plocha žila mladými športovcami.

„Investor na stretnutí Rudlovčanov informoval, že futbalovú akadémiu bude oproti pôvodnému počtu 280 detí využívať približne o 40 mládežníkov viac. Preto zvýšenie dopravného zaťaženia v neúnosnej miere neočakáva,“ hovorí Marhefková.

Na otázku, prečo bol ľuďom projekt prezentovaný inak, ako je podaný na EIA, reagovala prekvapujúco. „Pôvodnú investíciu na úrovni do 6,5 milióna eur skresal investor na polovicu. Zrušil zámer výstavby objektov reštaurácie, wellness či power hillu,“ povedala.

V projekte vraj zostalo len hlavné ihrisko s umelou trávou, jedno ďalšie s prírodnou a štyri malé ihriská na rozcvičovanie. Ponechajú tam iba objekty zázemia šatní, malého fitnescentra pre futbalistov a kaviarne pre rodičov.

„V súčasnosti má investor povolenie len na rekonštrukciu ihrísk, o nič iné doteraz nepožiadal. O stavebné povolenie na objekty zázemia môže žiadať až po skončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie,“ vysvetlila hovorkyňa.

Hamšík vysvetľuje

Richard Hamšík, ktorý zastupuje svojho syna Marka, sa k problému najskôr vyjadrovať nechcel, no potom sa rozhovoril. „Z celej veci som znechutený. Cítime sa ako rukojemníci medzi mestom a Rudlovčanmi. My ale postupujeme podľa noriem. Nič neporušujeme, pracujeme na základe povolení od mesta,“ uviedol. Zároveň potvrdil, že od zámeru vybudovať veľkú reštauráciu či wellness ustúpili.

„Kvôli Rudlovčanom. Na EIA sme to ale v dokumentoch nechali. Keď sa raz ľady upokoja, možno sa k tomu vrátime a už nebudeme musieť znova žiadať o posúdenie,“ objasnil. Reálne teda svoje plány „zosekali“, no papierovo si nechávajú „pootvorené dvere“, ak by sa nepriaznivá situácia v budúcnosti zmenila.

Otec svetoznámeho futbalistu reagoval tiež na hustotu premávky, ktorá je miestnym tŕňom v oku. „To nie je náš problém, ale mesta Banská Bystrica. My po tej ceste jazdíme, lebo sme dostali povolenie,“ poznamenal s tým, že v podstate sa aj tak nič nezmení.

„Tie deti u nás trénujú už dvadsať rokov. Mali sme ich rozdelené na športoviskách v Rudlovej, Podlaviciach a Badíne. Tam sa nám už ale končí nájom, takže dve kategórie sa presúvajú do Rudlovej. Pribudne tam teda asi do šesťdesiat ľudí. To znamená, že keď tam predtým chodilo 300 detí, teraz ich bude 360,“ vraví. Podľa neho nie je pravda, že predtým v dotknutej časti trénovalo iba 50 mládežníkov.

Hamšík nechápe ani výhrady voči stožiarom osvetlenia. „Čo sa týka svetelného smogu, od nás bude menší ako z verejného osvetlenia pri ceste, na ktorej vyťaženosť sa sťažujú,“ mieni. Zdôvodnil tiež, prečo sú v kolektívnom súhlase len podpisy rodičov trénujúcich detí.

„Aký je rozdiel medzi Rudlovčanom a Banskobystričanom? Veď je to športovisko, na ktorom majú právo trénovať mládežníci z celého mesta. Všetci sme predsa Bystričania,“ doplnil.