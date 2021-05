Rudno zrejme doplatilo na zle postavenú hrádzu. Tlak nevydržala

VIDEO: Premiér Heger a minister Mičovský v zaplavenom Rud­ne.

Technické riešenie hrádze v Rudne malo veľa chýb. Podľa riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku Róberta Hoka bolo vodozádržné riešenie pre danú oblasť zvolené nevhodne.

Zadržiavanie vody v krajine rôznymi prehrádzkami má svoj význam, tu bola zvolená zlá forma. Každá takáto stavba, ktorá má viac ako štyri metre, musí byť zaradená do technicko-bezpečnostného dohľadu, čo sa v Rudne nad Hronom nestalo, uviedol pre TASR Hok. Ako dodal, povodňová situácia by v obci v dôsledku intenzívnych dažďov zrejme vznikla aj bez hrádze, situáciu však zhoršilo jej pretrhnutie.

Vodozádržné opatrenie nad obcou Rudno nad Hronom bolo podľa vodohospodárov vybudované v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky v rokoch 2010 až 2012. Stavba bola realizovaná na lesnom toku, ktorý vodohospodári prebrali do správy od Lesov SR tento rok.

Vyčerpaní ľudia aj v utorok od skorého rána čistili svoje dvory od nánosov. Tie im tam doniesla deň predtým po pretrhnutí nádrže prívalová vlna. Na škody sa prišli pozrieť okrem premiéra Eduarda Hegera aj ministri pôdohospodárstva, vnútra a obrany. V sprievode starostu prešli celou obcou až k miestu, kde došlo k narušeniu hrádze. Opraviť ju vraj nie je možné, no zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku to celé zmonitorovali a sú v nasadení, aby vedeli podobným situáciám predchádzať aj v ďalších oblastiach Slovenska. Stavba v Rudne totiž podľa vodohospodárov pravdepodobne nebola vo vyhovujúcom technickom stave, ale to ukáže až ďalšie zisťovanie.

Starosta Marián Šurjanský je rád, že vláda sa o situáciu v Rudne zaujíma. Škody však zatiaľ zosumarizovať nevie. „Je to príliš čerstvé, no isté je, že vznikli na majetku obce aj občanov. Presné čísla teraz nepoviem, je to v štádiu zisťovania. Ľudia už však kontaktovali poisťovne,“ reagoval Šurjanský.

VIDEO: Rýchla povodeň v Rudne má jednu obeť.

Premiér ho doplnil, že pri obhliadke dediny videli, akú spúšť táto živelná katastrofa po sebe zanechala. „Voda odtrhla mnohé brehy, prístrešky, stiahla ploty, autá, vzala úrodu,“ vymenoval a prisľúbil finančnú pomoc z rezervy predsedu vlády. Najbližší týždeň podľa neho bude v obci veľká mobilizácia, aby to všetko odstránili a dostali do normálu.

„Do aktualizácie Plánu manažmentu povodňových rizík bol zaradený aj Rudniansky potok. Bývalý správca toku, Lesy SR, má spracovanú projektovú dokumentáciu na projekt, v rámci ktorého sa navrhuje oprava jestvujúcej úpravy toku a vybudovanie nového lichobežníkového profilu, ktoré SVP navrhuje doplniť o rekonštrukciu pôvodného historického tajchu,“ uviedol hovorca vodohospodárskeho podniku Marián Bocák.

VIDEO: Rozvodnený Hornád.

Voda sa valila aj Košickým a Prešovským krajom

V súvislosti s intenzívnym dažďom, ktorý zasiahol aj územie Košického a Prešovského kraja od pondelkového večera, aj v utorok mali hasiči viaceré výjazdy.

V Košickom kraji zasahovali predovšetkým v okolí Košíc. „Najhoršia situácia je v obciach Nižná Hutka, Družstevná pri Hornáde a Malá Ida. Vo všetkých prípadoch ide o zaplavenie ulíc, záhrad a rodinných domov. Vo veľkej miere sú nápomocní aj dobrovoľní hasiči dotknutých obcí a tiež dobrovoľní hasiči z Budimíra, Ploského, Rákoša a Kokšova-Bakše,“ uviedla krajská hovorkyňa košických hasičov Jana Matis Libová.

VIDEO: Obec Davidov v okrese Vranov nad Topľou zasiahla lokálna povodeň.

Hasiči v Prešovskom kraji v súvislosti so zvýšenou zrážkovou činnosťou v Prešovskom kraji do 14. hodiny urobili celkovo 16 výjazdov. „Išlo najmä o odčerpávanie vody z pivníc a priestorov rodinných domov, čistenie kanalizačných vpustov, odstraňovanie spadnutých stromov z cestných komunikácií a monitoring vodných tokov. Spolu zasahovalo 43 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru so 17 kusmi hasičskej techniky. Najviac zasahovali hasiči z Prešova a zo Sabinova, ktorí pomáhali v siedmich prípadoch,“ priblížila situáciu krajská hovorkyňa prešovských hasičov Miroslava Knišová.

V Košiciach v utorok platil tretí stupeň povodňovej aktivity na vodných tokoch a drobných vodných tokoch pretekajúcich cez územie mesta. V súvislosti so zrážkami ho vyhlásil primátor Jaroslav Polaček. „Z dôvodu vybreženia a vyliatia vodných tokov dochádza k ohrozeniu života a zdravia, majetku právnických a fyzických osôb, životného prostredia a kultúrneho dedičstva, ako aj hospodárskej činnosti,“ uviedlo mesto na svojej webovej stránke, ktoré bude vyhlásený stupeň povodňovej aktivity v ďalších dňoch prehodnocovať podľa aktuálneho stavu.

V Prešove nebolo potrebné na území mesta vyhlásiť stupeň povodňovej aktivity. Ďalší postup však bude závisieť od vývoja počasia. Tretí stupeň povodňovej aktivity bol však vyhlásený vo Veľkom Šariši, v obci Čičava aj na vodnom toku Roňava.