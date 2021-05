Bratislava už musela zasiahnuť proti komárom a aplikovať biologický larvicíd

„Liahniská, ktoré boli označené v spolupráci s dobrovoľníkmi lovcami komárov, sme podrobili pozemnému zásahu larvicídom BTI. Zásahy budú pokračovať aj v najbližších dňoch, pre ošetrenie väčších plôch sú na aplikáciu BTI pripravené drony. BTI účinne eliminuje larvy komárov ešte pred ich vyliahnutím, no pre ostatné organizmy nie je škodlivý,“ spresnila hovorkyňa.

Mestský biológ vykonal prvé obhliadky lokalít liahnísk komárov už vo februári. Pravidelný monitoring na dennej báze prebieha od marca. Vzhľadom na klimatické podmienky, kedy sú síce zrážky vysoké, ale teploty zostávajú nízke, túto sezónu zaznamenalo mesto pomalší nábeh množenia sa komárov.

Oproti predchádzajúcim sezónam má magistrát možnosť využiť na zásah biologickým larvicídom BTI aj helikoptéru rakúskej strany, a to v prípade zaplavenia inundačných území. Novinkou sú tiež CO2 lapače, ktoré zaznamenajú výskyt komárov v jednotlivých častiach mesta a pomôžu tak pri vyhodnotení situácie na nariadenie zásahu látkou BTI. Pravidelné monitoringy priamo v teréne vykonáva v tejto sezóne okrem mestských odborníkov aj približne 100 vyškolených dobrovoľníkov. Ďalších záujemcov mesto postupne preškolí.

„Dobrovoľníci prostredníctvom aplikácie nahlasujú vzorky z jednotlivých lokalít a zaznačujú hodnoty lariev do príslušnej mapy. Mestskí odborníci ich následne vyhodnocujú a môžu nariadiť potrebný zásah účinným larvicídom BTI,“ vysvetlila Rajčanová.

Proti komárom vie bojovať každý

Do boja proti komárom sa môže zapojiť každý obyvateľ. A to nielen ako dobrovoľník v rámci projektu Lovci komárov, ale napríklad aj ako bežný záhradkár. Pripomína to bratislavská Devínska Nová Ves, ktorá sa pravidelne snaží o osvetu v tejto oblasti. Podľa mestskej časti, ktorá býva každoročne komármi výrazne zasiahnutá, by sa obyvatelia mali vyvarovať ľahostajnosti a môžu „svojou troškou“ prispieť ku kontrole okolia.

„Veľa záhradkárov, ktorí nedisponujú prívodom vody, ju zachytáva do sudov, čo je z ekologického hľadiska výborným vodozádržným opatrením. Začína to byť však problém v neskoršom jarnom a letnom období, lebo všetky vodné plochy sa môžu stať liahniskami pre komáre,“ uviedla pre TASR Jana Vedejová Sitášová, vedúca mediálneho oddelenia miestneho úradu.

Mestská časť upozorňuje, že potenciálnym liahniskom môžu byť nielen sudy s vodou, ale aj tanieriky pod kvetináčmi, vysoká nekosená tráva a burina, kde sa drží vlhkosť, či záhradné jazierka. Môžu to však by akékoľvek nádoby, v ktorých sa môže nazbierať voda pri zrážkach, prázdne plechovky či staré pneumatiky nevynímajúc.

Pri záhradných sudoch sa preto napríklad odporúča ich prekrývanie alebo vylievanie vody aspoň raz týždenne, aby sa larvy nestihli premeniť na dospelých komárov. „Po dažďoch je veľmi vhodné si prejsť záhradu, terasu a okolie svojho bydliska a preveriť, či sa niekde zbytočne nedrží voda. Ak je to možné, tak vodu vyliať,“ poznamenala Vedejová Sitášová.