Peniaze na hokejovú halu kraj má, sporí sa ale s mestom o pozemok

Keďže mesto Košice nepristúpilo k vyrovnaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom na Medickej ulici, kraj pripravuje realizáciu projektu v inej lokalite.

„Po rozhodnutí mesta Košice nepodporiť výstavbu tréningovej hokejovej haly sme začali s prípravou architektonickej štúdie v inej lokalite na pozemkoch, ktorých sme výhradným vlastníkom,“ povedal župan Rastislav Trnka. Štúdia by mala ukázať, ako by mala tréningová hala vo vybranom prostredí vyzerať a aké parametre by mala spĺňať tak, aby vyhovovala aj podmienkam daným Slovenským zväzom ľadového hokeja, ktorý na jej výstavbu poskytol kraju časť finančných prostriedkov.

„Je nám veľmi ľúto, že po dvoch rokoch prác na projekte a neúspešných rokovaniach s mestom Košice musíme začať na tomto zámere pracovať nanovo. Mestu sme za posledný rok a pol ponúkali niekoľko možností, ako majetkovoprávne vysporiadať pozemky pod budúcou halou, na ktorú je spracovaná projektová dokumentácia a vydané stavebné povolenie. Či už išlo o odpredaj za jedno euro tak, ako je to u samospráv štandardné, alebo zámenu za cesty v majetku mesta, ktoré si vyžadujú okamžitú rekonštrukciu. Mesto Košice posledný rok a pol nereagovalo na žiadnu ponuku kraja a neprednieslo ani žiadne iné riešenie. Nakoľko projekt Krajskej hokejovej akadémie realizujeme od roku 2019 a na výstavbu tréningovej hokejovej haly máme alokované finančné prostriedky do roku 2023, nemôžeme ďalej čakať,“ pokračoval Trnka.

Foto: KSK Tréningová hala v Košiciach - vizualizácia Tréningová hala v Košiciach - vizualizácia

Hala je súčasťou projektu Krajskej hokejovej akadémie. Držiteľ stavebného povolenia prejavil vôľu previesť svoje práva spojené s výstavbou hokejovej haly na župu. Tá na výstavbu vyčlenila 2,7 milióna eur, ďalšie dva milióny eur sa zaviazal poskytnúť Slovenský zväz ľadového hokeja. Finančné prostriedky sú alokované na výstavbu a súvisia aj s výchovno-vzdelávacím programom, ktorý ponúka župná Stredná športová škola v Košiciach. Časť pozemkov vlastní kraj, no časť patrí mestu Košice. Novú architektonickú štúdiu realizuje kraj v lokalite, v ktorej vlastní všetky dotknuté pozemky.

Primátor mesta Jaroslav Polaček však tvrdí, že mesto má „vôľu dohodnúť sa“. "Zvolám okrúhly stôl a verím, že nájdeme dohodu. Cieľ pomôcť košickému športu máme spoločný,“ uviedol na svojej sociálnej sieti.

Mesto Košice nechce brzdiť projekt Krajskej hokejovej akadémie. „Faktom je, že ponuku kraja kúpiť od mesta lukratívny pozemok na účely výstavby hokejovej haly za jedno euro mestské zastupiteľstvo neschválilo. Naopak, odpredaj za cenu znaleckého posudku som podporil už v úvode, rovnako ho podporili hlasovaním aj ostatní členovia vedenia mesta Košice,“ dodal primátor.