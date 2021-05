Domom hrôzy na Záhradníckej ulici sa už zaoberá polícia

Ružinov už v minulosti viackrát vyzval majiteľa na nápravu, ale ten ani nepreberal poštu. Preto sme sa rozhodli viacej nečakať a podali sme trestné oznámenie pre trestný čin všeobecného ohrozenia, uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren. Mestská časť sa okrem toho obrátila aj na exekútorský úrad so žiadosťou o nútený výkon nápravy. Čiže, ak to majiteľ sám neopraví, tak exekútor má právo vymáhať to od neho, respektíve opraviť to, a potom od neho vymáhať náklady, priblížil Chren. Verí, že po týchto krokoch majiteľ tomu nápravu vykoná.

Podľa starostu je tento dom typickým prípadom problémových reštituovaných domov s nájomníkmi. Reštituenti získali domy, v ktorých ale bývajú nájomníci za štátom regulované, takmer symbolické, nájomné. Mesto má povinnosť poskytnúť im náhradné byty, ktoré ale nemá, hoci štát na ich výstavbu čiastočne prispieva. Majitelia domov teda z nízkeho nájomného peniaze na ich opravu nemajú.

Nájomníci zasa bývajú lacno, ale podľa starostu v strašných podmienkach, pričom takéto domy často ohrozujú aj druhých. Ani tento fakt, že ide o reštituovaný dom s nájomníkmi s regulovaným nájomným, však majiteľa nezbavuje zodpovednosti za ohrozenie života a zdravia okoloidúcich, píše Chren na sociálnej sieti. Poukazuje tiež na to, že rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným mu dopláca mesto, čiže príjem z neho stále má.