Strašiak mesta pod Urpínom postupne mizne

Radosť z likvidácie starého Tesca netají banskobystrický primátor Ján Nosko. „Teší ma, že ďalší dlhoročný strašiak nášho mesta postupne mizne. V prvej fáze investor, na základe búracieho povolenia, odstraňuje chátrajúce terasy,“ uviedol primátor. Po rokoch sa podľa neho v tejto lokalite zvýši bezpečnosť a zamedzí sa vstupu vandalov, ktorí dotknutý priestor znečisťovali. „Práce by mali byť ukončené v mesiacoch jún, júl,“ mieni Nosko.

VIDEO: Búranie starej budovy Prioru.

Na búranie v minulosti populárnej budovy sa prizerali viacerí miestni. „Je to spomienka na moju mladosť. Absolvoval som tam množstvo nákupov – najskôr v Priore, potom v Tescu. Škoda, že to nechali dôjsť až sem,“ povedal s nostalgiou muž v stredných rokoch. „Je neuveriteľné, že to konečne rúcajú. Už bolo načase, zbytočne to tu zavadzalo,“ komentovala kúsok od neho mamička s kočíkom. Ďalšia žena poznamenala, že to tam vyzeralo ako v horore. „Postriekané steny, odpadky, húfy holubov a ich trus pôsobili odpudzujúco. Na druhej strane mi je ľúto, že to nenašlo využitie. V podstate tá stavba symbolizovala určitú éru, ale čo narobíme – všetko sa mení,“ povzdychla si.

Spustnutý objekt kúpila v roku 2015 spoločnosť Profinex holding. Jej obchodná riaditeľka Lucia Vanková vysvetlila, že kým sa dostali k búracím prácam, museli vybaviť množstvo záležitostí. „V prvom rade sme riešili zámer, vypracovávali štúdiu a podklady s tým spojené. Následne sme čakali na vydanie potrebných povolení,“ objasnila s tým, že betónové časti zrovnajú so zemou, no skelet pôvodnej stavby ostane zachovaný.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Tesco, Banská Bystrica Na rovnakom mieste opäť vyrastie nákupné centrum.

Potvrdila, že momentálne prebiehajú búracie práce na terasách, čo potrvá šesť až osem týždňov. Neskôr by tam mal vyrásť polyfunkčný objekt s prevažne obchodnými a kancelárskymi priestormi, takže tam vlastne vznikne ďalšie nákupné centrum. V jeho okolí by vraj nemala chýbať zeleň. Kedy by sa s výstavbou malo začať, zatiaľ nie je isté. „V súčasnosti máme vydané územné rozhodnutie a kompletizujeme podklady pre žiadosť na vydanie stavebného povolenia. Následne sa rozhodne o predbežnom termíne výstavby, čo však bude závisieť aj od konečného investora,“ doplnila Vanková.

Keď v roku 1987 postavili v Banskej Bystrici nový Prior, všetci sa tešili. Obchodných domov v tom období totiž nebolo nazvyš. Po roku 1989 prešla budova pod spoločnosť Tesco. Tá si však neskôr postavila väčšie priestory na Zvolenskej ceste. Po presťahovaní sa tie pôvodné uvoľnili a prišli tam nájomcovia. Fungovala tam predajňa s nábytkom, prevádzka bowlingu, motokár či fitnes centra. Postupne odtiaľ ale všetci poodchádzali a objekt zostal prázdny. V roku 2011 ho vlastník úplne uzavrel. Chátrajúcu stavbu, do ktorej sa „nasťahovali“ asociáli, nazvali Banskobystričania druhým najväčším strašiakom mesta (prvá priečka patrila autobusovej stanici, no z tej je už v súčasnosti moderný Terminál).