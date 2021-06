V Banskej Bystrici je špičkový detský urgent

„Minulý rok bol náročnou skúškou. Ustáli sme to však napriek pandémii či rekonštrukcii týchto priestorov v plnej prevádzke,“ povedal riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici Juraj Gallo. „Toto pracovisko sa budovalo takmer pätnásť mesiacov. Stavebné práce, prístroje a technika stáli niečo vyše milióna eur. Väčšina bola financovaná z fondov Európskej únie,“ vysvetlil.

Pokračoval, že najväčšou zmenou je komplexný manažment pacienta už od vstupu do nemocnice, vďaka čomu sa vyhne strate času v čakárni. Hneď na začiatku je zachytený a podľa závažnosti aj ošetrovaný. „V prijímacej miestnosti ho sestra zatriedi a umiestni do niektorého z vyšetrovacích boxov. Podľa rýchlosti a potreby mu je potom poskytnutá zdravotná starostlivosť v chirurgických či pediatrických ambulanciách, ktoré tu máme,“ doplnil Gallo s tým, že vo vynovených podmienkach fungujú od začiatku mája.

Foto: Eva Štenclová, Pravda V Banskej Bystrici vznikol moderný detský urgent Detský urgent.

Primár banskobystrického detského urgentu Milan Galko objasnil, že hneď na príjme sa rozhodne, ktorých špecialistov si k pacientovi zavolajú a tí potom prídu priamo k nemu. Rodičia s ním tak nemusia „blúdiť“ po rôznych ambulanciách, teda od dverí k dverám. „Ponúkame komplexnú starostlivosť s najmodernejšou technikou na jednom mieste. Zvýšila sa tiež kapacita pacientov. V máji sme ich tu ošetrili zhruba 850, mesiac predtým to bolo 775,“ poznamenal. Najčastejšie tam vraj prichádzajú pacienti po úrazoch a s bolesťami brucha či hlavy. Primár podčiarkol, že nové pracovisko spĺňa najprísnejšie kritériá a požiadavky dnešnej doby. „Zdravotnú starostlivosť poskytujeme s naším multiodborovým tímom deťom do osemnásť rokov nonstop celý rok,“ pripomenul.

Na moderný urgent sa prišiel pozrieť aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO). Spomenul, že ide o druhé pracovisko tohto typu na Slovensku. Prvé uviedli do prevádzky v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. „Spolu s tímom máme pred sebou veľa práce a jedinečnú príležitosť v najbližšom období zmodernizovať naše zdravotníctvo,“ povedal minister. „Dlhé roky sa o výstavbe nemocníc len hovorilo bez hmatateľných výsledkov. Vďaka plánu obnovy máme pred sebou konkrétnu víziu vybudovania niekoľkých nových zdravotníckych zariadení s reálnym výsledkom,“ tvrdí. Lekárom, sestrám a ďalším pracovníkom v banskobystrickej nemocnici zaželal, aby sa im v moderných priestoroch dobre pracovalo. „A malým pacientom, ktorí sa sem dostanú, prajem skoré uzdravenie,“ dodal Lengvarský.

Banskobystrická detská nemocnica je koncovým pracoviskom. To znamená, že pacienta tam komplexne vyšetria a posúdia. Podľa stavu je manažovaný expektáciou, hospitalizáciou alebo prepustením do domácej starostlivosti. Očakáva sa, že vznik nového typu detského urgentu bude znamenať aj rozšírenie spádovej oblasti nielen na Banskú Bystricu s okolím, ale na celý kraj. Počet ošetrených by mal byť približne 15-tisíc ročne. Efektivitu v tomto smere prináša zavedenie manchesterského triážneho systému, čo je proces triedenia pacientov do farebných skupín podľa závažnosti ich stavu a naliehavosti definitívneho ošetrenia.