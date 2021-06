Záujem o domovy seniorov je veľký, niekde pribúdajú rýchlym tempom

Vyčíňanie pandémie uvoľnilo v zariadeniach pre seniorov množstvo miest, no dopyt po nich je stále veľký. Niektoré samosprávy naň reagujú vybudovaním nových domovov sociálnych služieb. Niekoľko ich plánujú už čoskoro otvoriť na strednom Slovensku.

Zlepšenie podmienok pre svojich najstarších obyvateľov avizuje mesto Martin investíciami zameranými na dva projekty. Obidva plánuje ukončiť najneskôr do leta 2022. Výstavbu nového zariadenia pre seniorov v časti Podháj, na mieste bývalej materskej školy, chce financovať s pomocou Štátneho fondu rozvoja a bývania (ŠFRB). Časť peňazí na to vyčlení aj z vlastného rozpočtu. Celkové náklady majú predstavovať 3,3 milióny eur.

Žiadostí je veľa

Novinka má priniesť zvýšenie ubytovacích kapacít o štyridsať lôžok, ďalších desať vytvoria v rámci opatrovateľskej služby pre osoby odkázané na pomoc iných ľudí. Pribudne tiež denný stacionár pre tridsať klientov. Na stavbu je už vydané územné rozhodnutie. Pripravená je tiež projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – o jeho vydanie je už podaná žiadosť.

Ďalším projektom je rekonštrukcia obľúbeného denného centra na Škultétyho ulici. Pribudne tam tiež nová prístavba, kde by mali vzniknúť dve sociálne služby – opatrovateľská a pre seniorov. Kapacita zariadenia bude 36 lôžok. „Momentálne je to vo fáze spracúvania projektovej dokumentácie a finálna suma bude presne stanovená až po jej dokončení,“ povedala hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová. Doplnila, že od obyvateľov mesta majú množstvo podnetov a žiadostí o umiestnenie do takýchto zariadení.

Foto: archív mesta domov seniorov, Martin Takto má vyzerať jedno zo sociálnych zariadení v Martine.

Martinská samospráva zdôvodňuje tieto novinky tým, že seniori sú jednoznačne ich najväčšou skupinou obyvateľov, no zariadenia, ktoré sú pre nich určené, už desaťročia nezaznamenali väčšiu investíciu. Vedie ich tomu ale aj demografický vývoj.

Primátor Ján Danko pripomenul, že na Slovensku aj vo svete je charakterizovaný starnutím populácie. „Podľa štatistík sa počet ľudí vo vyššom veku počas 21. storočia zdvojnásobí. Práve preto je našou povinnosťou urobiť všetko preto, aby sme aspoň do určitej miery prispeli k ich dôstojnému a plnohodnotnému životu,“ hovorí. „Martinskí seniori roky tvrdo pracovali, aby vybudovali naše mesto a teraz je čas im túto investíciu vrátiť,“ zhodnotil Danko.

Zvyšujúci sa záujem o mestské zariadenie pre seniorov hlási aj Hriňová. Jej primátor Stanislav Horník už preto predstavil architektonickú štúdiu zamýšľaného projektu. „Popri existujúcich zariadeniach pobytových sociálnych služieb v našom meste, ktorých zriaďovateľom je župa aj nezisková organizácia, chceme takisto prispieť k budovaniu ďalších kapacít,“ uviedol. Spomenul pritom, že plánované je na území Hriňovej aj súkromné zariadenie.

Mestské chcú riešiť formou prístavby a rekonštrukcie nevyužívaného objektu bývalej škôlky. „Pôvodne klasický murovaný objekt bol postavený v roku 1932. K dvojpo­dlažnej budove neskôr pristavili prízemnú časť s bytom pre učiteľa.

Obnova bývalej školy je riešená nielen v pôvodnom objeme historickej budovy, ale navrhnutá je aj nová prístavba s ubytovaním pre seniorov,“ objasnil Horník s tým, že celé by to malo byť bezbariérové. Jedno- a dvojlôžkové izby s vlastným hygienickým zariadením tam nájde 25 klientov. Investičné náklady odhadli na 1,6 milóna eur, ktoré by chceli získať úverom od ŠFRB.

Foto: archív mesta domov seniorov, Brezno Brezniansky domov seniorov chcú sprevádzkovať v januári.

Nábory zamestnancov

Niekde sú domovy dôchodcov vo fáze plánov, inde už stoja. Jeden z nich má napríklad Žiar nad Hronom, kde ho už čoskoro otvoria. Priestory naň získalo mesto v roku 2018, keď kúpilo tamojší Biskupský kaštieľ. Súčasťou jeho komplexu je aj prístavba bývalej školy, kde v minulosti sídlila Súkromná obchodná akadémia. Práve jej rekonštrukciou vytvorila samospráva nové ubytovacie kapacity, ktorých bolo v už existujúcom žiarskom zariadení pre seniorov nedostatok.

Domov pri kaštieli, ako novinku nazvali, má 40 lôžok a vyšiel na zhruba 1,2 milióna eur. Aj v tomto prípade čerpalo mesto úver zo ŠFRB. Koncom mája už samospráva zverejnila ponuku voľných pracovných miest do tohto zariadenia, pričom predpokladaný nástup do práce je mesiac november.

Úplne nové zariadenie nedávno pribudlo aj v Brezne, no na svoje otvorenie ešte len čaká. Pôvodne sa tak malo stať začiatkom vlaňajška, plány však oddialila pandémia. „Do prevádzky to chceme dať v januári budúceho roka. Po auguste urobíme nábor na zamestnancov. Žiadosti o zaradenie do domova zverejníme na jeseň,“ hovorí primátor Tomáš Abel.

Očakáva, že záujem bude veľký. „V správe Banskobystrickej župy je v našom meste aj iné zariadenie a tam je taký pretlak, že dvesto ľudí majú v čakačke,“ tvrdí primátor. Objasnil, že nový brezniansky domov seniorov vznikol prestavbou zariadenia Náruč na ulici Boženy Němcovej. Je určený pre štyridsať stálych klientov, pričom ďalší desiati tam nájdu služby v rámci denného stacionára.

Súčasťou objektu je, okrem dvojlôžkových izieb so samostatnými hygienickými zariadeniami, recepcia a malá prijímacia miestnosť. Nechýbajú priestory pre záujmové činnosti ako dielňa, fitness či kaplnka. Celé to stálo 946 000 eur, z toho väčšinu čerpali v podobe úveru zo ŠFRB.