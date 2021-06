Špičkové centrum vo Zvolene má pomáhať dospelým aj deťom z celého Slovenska

Moderné priestory a špičkoví odborníci ponúknu ľuďom z Banskobystrického kraja, ale tiež z celého Slovenska, služby na najvyššej úrovni. Okrem dospelých tam budú liečiť aj detských pacientov s takýmito poruchami. Medzi ne patrí Parkinsonova choroba, rozličné typy trasu a rôzne formy hyperkinetických porúch.

Centrum bude fungovať ambulantným spôsobom. Naliehavé prípady, pri ktorých je potrebná rozsiahlejšia diagnostika či liečba vyžadujúca si hospitalizáciu, prevezme úzko späté neurologické oddelenie.

Nové pracovisko zastrešuje špecialista v tejto oblasti a súčasne neurológ pôsobiaci vo zvolenskej nemocnici Ján Necpál. Tento zanietený lekár má vo svojej databáze zhruba päťsto pacientov. Teší ho, že im teraz môžu ponúknuť centrum, v ktorom sa im budú venovať komplexne. To znamená, že v prípade potreby tam nájdu aj psychológa, psychiatra, logopéda, gastroenterológa, genetika či rehabilitačných pracovníkov.

„Chceme vytvoriť akúsi sieť, do ktorej keď ľudia otvoria naše dvere, môžu bezpečne pristáť a my im pomôžeme,“ hovorí síce mladý, no už uznávaný neurológ. „Som rád, že aj v takomto malom okresnom meste sa môžeme snažiť robiť špičkovú medicínu. Máme tu ľudí, ktorí vedia pracovať a majú radi to, čo robia. Poznám tiež odborníkov, ktorí môžu pomôcť aj zo zahraničia – venujú sa tejto problematike naplno a do hĺbky,“ povedal.

Zoberú každého

Necpál objasnil, že Parkinson je druhá najčastejšia neurodegeneratívna choroba. Na Slovensku ju má približne 15 000 ľudí. „Možno ďalších päť či desaťtisíc ňou trpí, len o tom nevedia,“ poznamenal. Takýchto pacientov chce, spolu s kolegami, zachytávať a pomáhať im aj v rámci rozličných edukačných aktivít.

Dvere sú tam podľa neho otvorené pre každého, kto si chce dať poradiť. „To, že niekto býva v inom meste, a má svojho neurológa, nie je prekážkou. Väčšinou sa v tejto brandži na Slovensku, ale aj v Česku, dobre poznáme. Máme kamarátske vzťahy, pacienti sa premiešavajú. Často vyhľadávajú druhý názor, ktorý zapadne do nejakej mozaiky celej tej diagnostiky či liečby,“ doplnil Necpál.

Jedným z jeho pacientov je Martin Hupian. Ten si svojho lekára nevie vynachváliť. „Mal som osem mesiacov, keď zistili, že so mnou niečo nie je v poriadku. Často so mnou rodičia chodili po rôznych nemocniciach, no až keď som sa pred dvomi rokmi dostal k doktorovi Necpálovi, ten mi zistil konečnú diagnózu,“ vraví dnes štyridsaťročný muž trpiaci genetickou poruchou dopa-responzívna dystónia.

Toto zriedkavé ochorenie spôsobuje stuhnutosť končatín a postupné zhoršovanie pohyblivosti. Úplne vyliečiť sa to nedá, no vďaka správnej terapii môže dôjsť k výraznému zlepšeniu. Od nového centra očakáva Martin zlepšenie zdravotného stavu a pomoc pri vybavovaní liečebných pobytov. „Neviem sa napríklad dostať do Národného rehabilitačného centra v Kováčovej. Pritom je to od nás len na skok. Raz som tam už bol a veľmi by mi pomohlo, keby ma tam znova precvičili. Verím, že s pomocou tunajších odborníkov, a s ich odporučením, tam čoskoro pôjdem,“ poznamenal.

Šanca pre špecialistov

Riaditeľka zvolenskej nemocnice Ľudmila Veselá pripomenula, že otvorenie nového centra dosiahli s podporou Banskobystrického kraja a skupiny AGEL.

„Pacienti dostali dôstojné a moderné priestory. Činnosť súvisiacich odborníkov v jednom ambulantnom centre bude benefitom aj pre personál. Ten teraz poskytne komplexnú liečbu s poradenstvom na jednom mieste bez toho, aby ľudia hľadali ďalších lekárov či museli za nimi dochádzať,“ povedala Veselá. Vysvetlila, že centrum má záujem aj o vedecko-výskumné pôsobenie, publikačnú činnosť a organizovanie rôznych vzdelávacích aktivít.

Neurologické centrum vo zvolenskej nemocnici je súčasťou nových priestorov, ktoré vznikli po prestavbe bývalej lekárne. S rekonštrukciou sa začalo minulý rok v októbri. Náklady sa vyšplhali do takmer 200 000 eur.

Vznikli tam štyri ambulancie s kompletným zázemím, čakárňou a recepciou. Novinka je šancou a perspektívou tiež pre špecialistov – neurológov, psychológov či psychiatrov, ktorých nemocnica rada privíta vo svojom tíme.