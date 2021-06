Tragická dopravná nehoda: Auto zrazilo matku so synom na bicykloch

Osobné auto vošlo do protismeru a nabúralo do rodiny na bicykloch. Po dopravnej nehode v Harmanci v Banskobystrickom okrese boli v sobotu dvaja cyklisti v bezvedomí, na mieste musel pristáť vrtuľník záchrannej zdravotnej služby. Žena žiaľ nehodu neprežila.

Ako v sobotu predpoludním informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici, účastníkmi dopravnej nehody boli osobné auto a dvaja cyklisti. Na mieste udalosti zasahovali siedmi hasiči s dvomi kusmi techniky.

Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová uviedla, že ženu sa záchranári ešte pokúšali oživiť. „Napriek ich maximálnemu úsiliu sa to nepodarilo. Na mieste nehody bolo aj zranené dieťa, to bolo po ošetrení prevezené do nemocnice. K jeho zdravotnému stavu viac informácií nemôžeme poskytnúť,“ zhrnula.

Ako uviedol portál noviny.sk, záchranári z miesta odviezli zraneného 10-ročného chlapca, o jeho život bojujú v Detskej Fakultnej Nemocnici v Banskej Bystrici. Jeho mama žiaľ zraneniam podľahla na mieste.

Očitá svedkyňa pre portál pluska.sk uviedla, že prvý išiel otec, syn bol v strede a posledná išla matka. Auto zrazu nečakane odbočilo do protismeru, kde narazilo do matky so synom.