Napätie v Beluši eskaluje, do potýčky sa dostal riaditeľ

VIDEO: Vo firme Beluši vyhlásili ostrý štrajk. (10. 6. 2021)

Od štvrtka prebieha pred vstupnou bránou do areálu strojárskej firmy v Beluši okupačný štrajk. Zamestnanci bojujú nielen za lepšie mzdové podmienky, ale aj za lepší prístup zo strany nadriadených. Hliadky, ktoré sa striedajú po dvanástich hodinách, blokujú kamióny pre dovoz a vývoz tovaru. Zamestnancov firmy neobmedzujú. Prejsť mohol do firmy aj výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti Rudolf Bernard Grijpma.

V piatok ráno sa však dostal do konfliktu s hliadkujúcim zamestnancom. Padali aj slová o podaní trestných oznámení. „Nešlo o veľkú potýčku. Pán riaditeľ mi chcel vytrhnúť mobilný telefón a predtým do mňa strčil,“ opísal Miloš Kapuš. Myslí si, že ak by sa ho nesnažili upokojiť ľudia naokolo, mohlo by to dopadnúť aj horšie. O reakciu sme požiadali aj personálnu manažérku Booster Beluša Marianu Juríkovú, ktorá médiám zasiela písomné stanoviská spoločnosti. Riaditeľ cez ňu odkázal, že sa k tomu nebude vyjadrovať.

Svedkom roztržky bola právnička z OZ KOVO v Bratislave Nora Balažovičová. Konflikt podľa nej vznikol pre nedorozumenie, keď si zamestnanec nakrúcal na mobil zábrany pred firmou. V tom čase prichádzal do práce riaditeľ Grijpma. Musel vystúpiť z auta a otvoriť si zábrany, ktoré firma osadila pred svojím vstupom v predvečer štrajku.

„Prišiel za pánom Kapušom, pretože si myslel, že ho nakrúca a že to bude zverejňovať na sociálnej sieti,“ opísala situáciu Balažovičová. Zamestnanec mu mal vysvetliť, že ho nenakrúca. „My, samozrejme, vieme, že bez súhlasu dotknutej osoby nemôže zverejňovať fotografie či videá,“ dodala.

Myslí si, že riaditeľ je zrejme pod tlakom. „Evidentne bol veľmi nervózny. Ak by sme ho neupokojili, ktovie, čo by sa stalo,“ doplnila právnička. Dovtedy k žiadnej potýčke nedošlo. Hliadku vždy tvorí niekto zo štrajkujúcich zamestnancov a z OZ KOVO.

Pred závodom sa piatok otáčali ďalšie kamióny, firma ich neodvolala. „Vedenie na nás dokonca zavolalo políciu, že nemôžeme brániť vstupu na pozemok zamestnávateľa. Keďže máme ohlásený štrajk v súlade so zákonom a forma štrajku je okupačný štrajk, to je dôsledok, že kamióny nepustíme dovnútra. Uznali to aj policajti a kamióny poslali preč, aby nebránili v ceste,“ povedala Balažovičová.