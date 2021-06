Cyklisti sa chcú cítiť bezpečnejšie, žiadajú 1,5 metra na obiehanie

V Harmanci prešlo auto do protismeru a doslova zmietlo z cesty celú rodinu cyklistov. Prvá cyklistka, 41-ročná matka, zomrela priamo na mieste. Za ňou sa viezol desaťročný syn, ktorý je v nemocnici s ťažkými zraneniami. Skupinku uzatváral otec, ktorý sa po nehode zrútil.

Len pred niekoľkými dňami zomrel pod kolesami auta cyklistický šampión Adrián Babič. Počas tréningu. Vlani podobné kolízie s autami neprežilo 20 cyklistov.

VIDEO: Herec Ivan „Tuli“ Vojtek: Aj cyklisti potrebujú spätné zrkadlá.

Štatistika je neúprosná: za ostatnú desaťročnú dekádu priemerne na cestách zomrelo až 18 cyklistov ročne. Od tohto januára je obetí už sedem. A to sa sezóna ešte len rozbieha.

Okrem priamych následkov na životoch sa tieto tragédie podpisujú aj pod vytváranie podvedomého strachu využívať bicykle. A to má pre spoločnosť neblahé environmentálne, zdravotné, sociálne a ekonomické následky. Zmeniť to má petícia a avizovaná zmena zákona.

„Je to veľmi dôležitá téma, pretože všade na svete je ochrana cyklistov na naozaj vyššej úrovni," vysvetľuje jeden zo spoluorganizátorov petície a profesionálny triatlonista Richard Varga. Hovorí, že Slovensko je cyklistickou krajinou, veď má niekoľko špičkových cyklistov.

Petícia, ktorú podpísalo vyše 18-tisíc ľudí, žiada, aby zákon striktne určil vodičom povinnosť obiehať cyklistov na ceste vo vzdialenosti 1,5 metra. V súčasnosti totiž zákon hovorí iba o bezpečnej vzdialenosti. V praxi to znamená, že niektorí šoféri pri obchádzaní cyklistov prejdú do druhého pruhu na ceste, iní ich takmer vytláčajú aj z krajnice.

Mal by zákon pevne zakotviť povinnosť vodiča obiehať cyklistu vo vzdialenosti 1,5 m? áno nie Zobraziť výsledky ankety Hlasovať nie 50,4% áno 49,6%

Rezort vnútra pripúšťa zmenu zákona. Hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová podotýka, že zákon nevysvetľuje pojem „dostatočný bočný odstup“ tak pri cyklistoch, ako aj chodcoch.

Tragické príbehy z ciest

Cez víkend na ceste v Harmanci, okres Banská Bystrica, auto zmietlo z cesty cyklistickú rodinu. Na čele trojčlenného pelotónu išla matka, ktorá zraneniam podľahla na mieste. Za ňou šiel desaťročný syn a na záver otec.

Chlapec v nemocnici bojuje o život, otec sa krátko po nehode psychicky zrútil. Polícia nehodu vyšetruje, zatiaľ však nevedno, prečo auto prešlo do protismeru a narazilo do cyklistov.

Nehoda 25-ročného Adriána Babiča sa stala 26. mája na ceste prvej triedy medzi Ličartovcami a Lemešanmi na hranici Prešovského a Košického kraja. Oproti mladému športovcovi išiel autom rovnako 25-ročný šofér. Pri odbočovaní vľavo ale pravdepodobne nedal prednosť a cyklistu zrazil.

Babič sa narodil s 86-percentnou stratou sluchu. Napriek tomu dokázal popri štúdiu na Fakulte športu Prešovskej univerzity v odbore šport a zdravie súperiť aj medzi zdravými športovcami v slovenskom aj vo svetovom peletóne. Bol dokonca majstrom a vicemajstrom Slovenska v časovke jednotlivcov v kategórii do 23 rokov, bronzový z majstrovstiev Slovenska v časovke jednotlivcov v kategórii ELITE, juniorský majster Slovenska v zimnom triatlone, víťaz slovenského pohára v cestnej cyklistike v sezóne 2019, účastník majstrovstiev Európy a sveta.

Trochu odlišná situácia, aj keď s rovnakým koncom, sa stala aj 15. januára popoludní v obci Telnice v okrese Nitra. Tentoraz išiel 30-ročný šofér dodávky aj 55-ročný cyklista rovnakým smerom na mesto Vráble. Cyklista na križovatke odbočoval vľavo a dával prednosť protiidúcim vozidlám. Vodič dodávky predchádzal iné nákladné auto a pritom narazil predkom auta do cyklistu. Aj tento cyklista svojim zraneniam na mieste podľahol.

Zároveň sú však cyklisti ohrozovaní aj stojacimi autami. To zas dokumentuje prípad zo Skalice. Šofér zaparkoval svoje auto pri okraji cesty, ale pri otváraní dverí sa nepozrel dozadu a narazila do nich 59-ročná cyklistka. Aj tá po ťažkom úraze hlavy zraneniam podľahla.

Pre férovosť, ale aj pre pochopenie zraniteľnosti týchto čoraz častejších účastníkov cestnej premávky sa patrí dodať, že časť úmrtí si cyklisti spôsobili sami. Hneď na začiatku roku polícia zaznamenala tragédiu v Gemeri, kde 80-ročného pána strhol pes uviazaný o jeho pravú ruku. Padol na cestu a tak nešťastne si udrel hlavu, že zraneniu podľahol na mieste.

Petícia

Ako v iných prípadoch aj teraz sa začína hlasnejšie hovoriť o probléme, až keď sa obeťou stal známy cyklista. Či keď možno získavať politické body. To však samotný problém nijako nezmenšuje. Pre zvýšenie bezpečnosti cyklistov vznikla petícia, ktorú už podpísalo viac ako 18-tisíc ľudí. Jej organizátori si pritom dali za cieľ získať 20-tisíc podpisov.

Petícia upozorňuje na nevyhnutnú potrebu zvýšenia legislatívnej ochrany tejto zraniteľnej skupiny účastníkov cestnej premávky. Má štyri body a žiada najmä o sprecíznenie pravidla o zachovávaní dostatočného bočného odstupu od predchádzaného vozidla. V ďalších bodoch tiež zodpovedných žiada o efektívne vymáhanie dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti, zjednodušenie procesu určovania dopravného značenia a o koncepčný prístup k bezpečnosti cestnej premávky založený na dátach.

„Zaslúžilo by si to zmenu zákona, lebo chceme, aby sme my, naše rodiny a naše deti mohli bicyklovať bezpečne. Vyzývame aj cyklistov, aby rešpektovali vodičov, pretože ak my budeme jazdiť s rešpektom, aj vodiči si nás budú vážiť,“ upozorňuje triatlonista Varga.

Medzi členmi petičného výboru je aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, primátor Trnavy Peter Bročka, herec Ivan Tuli Vojtek či vedúci neziskovej organizácie Cyklokoalícia Dan Kollár.

„Od malička som bol cyklista a aj môj otec ma k tomu viedol. V roku 2018 išiel môj otec na cyklistický tréning, ale domov sa už nevrátil. Mladý vodič mu nedal prednosť, zrazil ho a zomrel. Správa o úmrtí Adriána Babiča ma opäť neskutočne zasiahla, a preto som sa to rozhodol zmeniť. Verím, že ak nás bude dosť, podarí sa to,“ vysvetlil vznik petície predseda petičného výboru Denis Vojtičko.

Najmä bezpečnosť

„V petícii požadujeme štyri základné body. Po prvé žiadame, aby bolo v zákone o cestnej premávke veľmi jasne stanovené, že cyklista sa má obiehať vo vzdialenosti 1,5 metra. Dnes zákon hovorí, že cyklista sa má obiehať v bezpečnej vzdialenosti, ale to je nedostatočné, lebo ako to každodenne zažívame, niektorí si to predstavujú ako 20 centimetrov, iní si ešte umývajú okno a ostrekujú nás ostrekovačom a bežne zažívame aj to, že nás vytláčajú z cesty, lebo si myslia, že cyklista na cesty nepatrí,“ zdôrazňuje Ďuriš Nicholsonová.

Pripomína aj pokus o zmenu z roku 2017, keď chcela do parlamentu predložiť legislatívnu zmenu cestného zákona. Jej vtedajší poslanecký klub SaS ju prinútil návrh stiahnuť, pretože si „vraj pre pár mŕtvych cyklistov nechcú proti sebe poštvať dva milióny motoristov“. „Toto je veľmi chybná matematika, pretože až dve tretiny domácností majú bicykel, ale Slovensko patrí medzi krajiny s najmenším počtom cyklistov v cestnej premávke, a to práve preto, že cyklista je na cestách veľmi ohrozovaný. Petícia nemá byť namierená proti vodičom, ale má slúžiť na to, aby sa cyklista a chodec cítili na ceste bezpečne,“ dodala europoslankyňa.

„Niekedy plynulosť premávky prevyšuje bezpečnosť a to treba otočiť. Bezpečnosť musí byť prvoradá. Chcel by som tiež vypichnúť bodové radary, ktoré by mali automaticky na objektívnu zodpovednosť poslať fotografiu a pokutu za prekročenie rýchlosti. My rýchlosť máme regulovanú, ale meria sa iba na veľkých cestách. Tam, kde je určená maximálna rýchlosť na 30 a 50 kilometrov za hodinu, tam ju všetci prekračujú. Je dôležité, aby sa na to polícia zamerala a začala to vymáhať,“ poukázal cyklokoordinátor mesta Bratislavy Tomáš Peciar.

Zdá sa však, že petícia sa ujala a zodpovední si už situáciu uvedomujú. Aj samotná polícia uznáva, že súčasný stav je problematický a tvrdí, že mu venuje maximálnu pozornosť. „Kontrola dodržiavania ustanovenia, podľa ktorého sa pri predchádzaní musí zachovávať dostatočný bočný odstup od predchádzaného vozidla, osobitne od cyklistu a chodca, je v praxi značne problematická vzhľadom na skutočnosť, že pojem ,dostatočný bočný odstup‘ nie je presne vysvetlený,“ uviedla hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová.

„Nevylučujeme, že v budúcnosti sa zavedením pravidla o povinnom bočnom odstupe minimálne 1,5 m ako náhradou za dnešný pojem ,dostatočný bočný odstup' budeme zaoberať, pričom v súčasnosti sa snažíme tejto problematike venovať v takej miere, aby bola legislatívne vykonateľná,“ dodala Bárdyová.

Aj ministerstvo vnútra ubezpečuje, že problému sú si vedomí. „Ministerstvo vnútra považuje ochranu cyklistov na cestách za veľmi dôležitú, pretože spolu s chodcami patria medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Sme pripravení hľadať riešenia a poznatky z ostatných krajín tak, aby nezostali len na papieri, ale boli aj reálne vykonateľné v prospech ochrany cyklistov,“ odkázal zodpovedný rezort.