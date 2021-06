Bezočiví zlodeji kradli na cintoríne, zostala po nich spúšť

Do výsadby tují na pietnom mieste investovala obec Pôtor stovky eur, no okrasné rastliny im tam vydržali sotva tri týždne. Pod rúškom noci ich odtiaľ niekto vytrhol a zdúchol s nimi. Zostali po nich len nepekné jamy.

„Nič im nie je sväté! Ľudia, ktorí dokážu urobiť takéto niečo, prerážajú morálne dno,“ rozhorčuje sa starosta Miroslav Činčura, ukazujúc na prázdne jamy po nedávno vysadenej zeleni. „Je to znehodnotenie pietneho miesta,“ podotkol.

VIDEO: Zlodeji ukradli tuje z cintorína v Pôtori.

Ľudia pomôžu

K prvej krádeži došlo na tamojšom cintoríne minulý týždeň z pondelka na utorok. Zmizlo odtiaľ dvadsať metrových tují, ktoré mali slúžiť ako živý plot na oddelenie cintorína od kontajnerov. Starosta to hneď nahlásil polícii, no na druhý deň zostal znovu nepríjemne šokovaný. Z utorka na stredu si zloduchovia odniesli ďalších trinásť stromov rovnakého druhu – tie mali skoro dva metre. „Vytrhli ich z hlavnej aleje popri prístupovej ceste vedúcej do domu smútku,“ povedal Činčura.

Dokopy teda prišla obec o 33 kusov. „Spôsobilo nám to finančnú škodu viac ako 500 eur, ktoré sme čerpali z vlastnej kasy. Morálna ujma je ale určite väčšia,“ vraví starosta. Objasnil, že v rámci revitalizácie cintorína pracovalo na jeho skrášlení množstvo ľudí. Všetci chceli, aby to bolo na úrovni, no potom to niekto takto zničí.

Starosta mieni, že impulz na krádež musel dať zlodejom niekto z miestnych. „Je to môj osobný názor, lebo vedeli presne, ktoré tuje sú čerstvo zasadené a ľahko sa budú dať vytrhnúť. Cudzí človek by nevedel, kde presne má ísť a čo tam je,“ povedal. Podľa neho to určite niekto urobil na objednávku. „Kam speje táto doba, keď nemáme úctu už ani k našim zosnulým predkom? Je to niečo nepochopiteľné,“ krúti hlavou.

Milo ho však prekvapili reakcie ľudí, ktorí sa o tomto čine dozvedeli a ponúkli finančnú pomoc. „Ozvali sa, že by nás radi podporili, aby sme si to tu znovu mohli skrášliť. Veľmi si to vážim, ale tých pár stovák eur ešte nájdem. Najhoršia je tá morálna dehonestácia a to sa vyčísliť nedá,“ pripomenul. Momentálne je vraj príliš nahnevaný, aby hneď začal plánovať novú výsadbu, no nenechá to len tak. „Určite to budeme riešiť,“ poznamenal.

Kradli aj u susedov

Pôtorský starosta hovorí, že kamerový systém nemajú, lebo obec sa skladá z niekoľkých častí, a keby chceli investovať do všetkých, stálo by ich to veľké peniaze.

„Minule som to rátal a vyšlo mi to na nejakých 100-tisíc eur. Dane platia všetci obyvatelia, takže keby som to dal urobiť v jednej lokalite, žiadali by to aj v tých ďalších,“ vysvetlil s tým, že pred desiatkami rokov zlúčili Pôtor so susednou obcou Žihľava, preto majú všetko zdvojené. „Dva kulturáky, domy smútku a cintoríny dokonca štyri. Údržba je potom tiež náročnejšia a drahšia,“ doplnil.

K podobnej krádeži došlo počas noci zo stredy na štvrtok aj v susednej Vieske. „Ukradli nám šestnásť kusov borievky čínskej a päť tují,“ potvrdila starostka Anna Makovníková. „Vysadené boli popri štátnej ceste, v zelenom páse, necelý mesiac,“ ozrejmila.

Spôsobilo im to škodu 205 eur. „To je cena kríkov, ale poškodená tráva, práca a spoločenská hodnota to navyšujú,“ povedala starostka. Keďže na to čerpali peniaze v rámci projektu Pôdohospodárskej platobnej agentúry, zeleň tam budú musieť znovu vysadiť.

„Teraz je už na to ale horúco. S agentúrou sa musíme dohodnúť, ako ďalej postupovať,“ poznamenala. Vzápätí dodala, že novokúpené rastliny im už nikto nezaplatí, takže budú musieť siahnuť na vlastné zdroje.