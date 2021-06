Šelma muža asi nepočula. Medvede sa v okolí dediny premávajú bežne

Dušan (57), ktorého našli v pondelok mŕtveho po útoku medveďom, je už pochovaný. Pre ľudí v dedine je jeho smutný koniec varovaním. „Vždy sme vedeli, že je tu veľa medveďov, ale nepripúšťali sme si, že by mohlo dôjsť k takej tragédii. Do lesa už veru len tak nepôjdem,“ povedala nám staršia pani.

Vzápätí spomenula, že aj ona mala pred pár rokmi „česť“ osobne vidieť urasteného maca. „So ženami sme ho zbadali v neďalekej hore, keď sme sadili stromčeky. Zľakli sme sa, no našťastie sa hodil na štyri a ufujazdil hore grúňom,“ opísala adrenalínovú príhodu.

Šelmu, ktorá zabila Dušana, vraj v dedine spozorovali viacerí. Nikomu však dovtedy neublížila. „Netušíme, prečo sa to tentoraz skončilo tragicky. Čo už narobíme. Bývame v horskom prostredí, treba počítať aj s takýmito stretnutiami. Musíme spolu nejako vychádzať, aj medvede chcú žiť,“ dodala.

Čítajte viac Muža na Liptove zabil medveď, dedinčania sa boja ísť do lesa

Útok nečakali

Jedna z mladých mamičiek podotkla, že s deťmi sa už bojí chodiť von. „Predtým sme často vyrážali aj na turistiku, no teraz nás to do hôr vôbec neťahá. Máme strach vyjsť aj na ulicu,“ priznala. Poukázala na to, že medvede sa objavujú tiež na hlavnom ťahu medzi ich dedinou a Liptovskou Osadou. „Moji susedia dokonca videli medvedicu s mladými. Prechádzali z jednej strany cesty na druhú,“ poznamenala.

Jej slová nám potvrdil Jaroslav Veselovský, ktorý má dom hneď na začiatku obce. „Nie je to nič výnimočné. Nám sa maco pravidelne prechádza poza dom. Nedávno sme po ňom videli mokré stopy na asfalte. Zrejme vyšiel z potoka a chvíľu po ňom sme tadiaľ išli my s deťmi. Tesne sme sa s ním minuli,“ hovorí. Dodal, že jeho sused pred šelmou minule utekal. Našťastie mal rýchle nohy a dopadlo to dobre.

Starosta Liptovskej Lúžnej Albín Husarčík hovorí, že ľudia tam vždy počítali s tým, že môžu stretnúť medveďa. „Pri prechádzkach prírodou si pre istotu popiskovali, spievali, alebo pri sebe nosili zvončeky. Útok nečakali. Teraz už do lesa radšej nevkročia,“ vraví.

Medvede sa podľa neho vyskytujú v celom chotári, no priamo do dediny zavítajú ojedinele. „Najčastejšie prichádzajú na miestny salaš. Stalo sa však, že na začiatku obce rozvláčil medveď úle a v jednom dvore rozbil kurín,“ spomenul prípady z minulosti.

Je za tým mladý samec?

Šéf tamojšieho salaša Miroslav Glemba Pravde potvrdil, že v minulosti k nim medveď prichádzal bežne. „Vždy stiahol nejakú ovcu. Za jednu sezónu sa tu zvykne ukázať viackrát. Stalo sa však, že prišiel len raz, no zobral hneď štyri ovce,“ povedal. Tento rok sa tam ale šelma zatiaľ neukázala. „Je ešte príliš skoro,“ ozrejmil.

Dušana vraj usmrtil mladý samec. „Jeden lesník mi vysvetlil, že to zistili podľa veľkosti stôp,“ objasnil starosta. Nebohý muž podľa neho chodieval do lesa často. Niekedy v spoločnosti manželky či iných ľudí, no naposledy sa vybral sám. „Ja tiež idem do prírody najradšej sólovo. Vtedy sa dobre rozmýšľa. Po tejto udalosti už ale budem opatrný,“ poznamenal.

Husarčík pokračoval, že nehybné telo muža našiel jeho brat. Nachádzal sa v blízkosti potoka, zhruba 1,5 kilometra od dediny. „V tej lokalite hučí voda. Medveď zrejme cez ňu prechádzal a Dušana nepočul. Došlo k vzájomnému prekvapeniu a nečakanému stretu. Možno by stačilo pár sekúnd a vyhli by sa tomu,“ mieni.

Asi nie je náhoda, že medveďa má obec aj v erbe. Ten znázorňuje útočiacu šelmu a oproti nej stojí poľovník s puškou. „Pôvodne tam bolo zobrazené aj dieťa, ktoré muž so zbraňou v ruke chráni. Heraldici to ale preriedili – tri figúrky už vraj boli príliš. Koncom devätnásteho storočia to teda zmenili,“ doplnil starosta.