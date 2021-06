Župa prišla s revolučným projektom. O dôchodcov sa postarajú doma

Demografickú krízu a nedostatok kapacít v domovoch dôchodcov plánuje Banskobystrická župa riešiť novým spôsobom. V rámci iniciatívy Dobiehajúce regióny, a s pomocou expertov zo Svetovej banky, sa jej podarilo získať 1,2 milióna eur na zriadenie Agentúry integrovanej starostlivosti, ktorá bude pôsobiť v pätnástich obciach Mikroregiónu pri Slanej.

Projekt, ktorý na Slovensku nemá obdobu, má zabezpečiť služby dostupné priamo tam, kde ich ľudia potrebujú. O seniorov bude postarané v ich domácom prostredí bez toho, aby sa museli spoliehať na príbuzných či na umiestnenie do nejakého zariadenia.

Foto: Eva Štenclová, Pravda opatrovanie, Margita a Ján Stelovci, Mária Sujová Margita a Ján Stelovci (vľavo) bývajú sami, nová služba ich odbremení. Mária Sujová (vpravo) uvíta, keď ju k lekárom bude sprevádzať opatrovateľka.

Lacnejšie riešenie

Pre tento krok sa župa rozhodla z veľavravného dôvodu. „Sociálny a zdravotný systém sa v regiónoch dostáva na hranu. V roku 2030 nám bude v zariadeniach sociálnych služieb chýbať asi 20 000 miest,“ vysvetlil podpredseda kraja Ondrej Lunter.

Nový systém má byť výrazne lacnejší a tým aj finančne dostupný a udržateľný. Náklady na pobyt v celoročnom zariadení vraj predstavujú zhruba 800 eur mesačne, no starostlivosť o seniorov doma bude stáť o stovky eur menej.

Agentúra sídliaca v Tornali začne fungovať v septembri a zamestná trinásť opatrovateliek, ktoré pôjdu priamo za dôchodcami. Robotu vďaka tomu získa aj ďalšia desiatka sociálnych pracovníkov. Nové miesta vzniknú tiež v dennom stacionári v obci Kráľ či v Zariadení pre seniorov v Štrkovci.

„Dôjde aj k nepriamo vytvoreným pracovným miestam podporujúcich zamestnávateľov, ktorí budú dodávať potraviny pre zariadenia, zabezpečovať upratovanie či služby prania a žehlenia,“ hovorí vedúci oddelenia sociálnych služieb Úradu BBSK Ján Michalský.

Agentúra zabezpečí tiež požičovňu zdravotných pomôcok či prepravu k lekárom. „Ide o veľmi inovatívnu a v západnom svete žiadanú službu, ktorá výrazne predlžuje život seniora v domácom prostredí,“ vraví Michalský. Predpokladá, že v každej obci poskytnú takéto služby zhruba dvadsiatim ľuďom. Zatiaľ však o projekte všetci nevedia – predstaviť ho chcú v rámci plánovanej kampane.

Lunter pripomenul, že na jednom mieste nájdu senior a jeho príbuzní všetko, čo by mohli potrebovať – požičajú im napríklad invalidný vozík, monitorovací náramok, vybavia prepravu či opatrovateľku. Tá môže pomôcť s nákupmi, starostlivosťou o domácnosť, hygienou.

„Je to model pre celé Slovensko. Do desiatich rokov chceme týmto riešením obsiahnuť celý kraj. Začíname tu, v obci Kráľ s jej okolím, pokračovať plánujeme v mikroregiónoch Novohradské podzámčie, Južné Sitno a Veľký potok – Ipeľ,“ vymenoval. Doplnil, že dopyt po takýchto službách je ťažké uspokojiť najmä vo vidieckych odľahlejších častiach, ktoré najviac trpia vysťahovalectvom a práve toto je cesta.

Doma je doma

Starosta obce Kráľ František Béres potvrdil, že patria k najmenej rozvinutým regiónom. Mladí odtiaľ odchádzajú za prácou a seniori zostávajú často osamelí. „Tento problém zostáva na pleciach samospráv, no tie malé nemajú kapacity, aby to riešili. Preto sme uvítali spoluprácu so župou,“ povedal.

Súhlasí s ním aj jeho kolega z obce Štrkovec Norbert Keszi. „Ľudia sa odtiaľto sťahujú do vyspelejších častí Slovenska, veľakrát aj do zahraničia. Ich predkovia tu zostávajú odkázaní sami na seba. Vieme, že na starobu sa viažu zdravotné problémy vyžadujúce si zvýšenú pozornosť okolia, najmä rodiny. Tá je ale ďaleko. Niekto tým seniorom pomôcť musí,“ poznamenal Keszi.

Vzápätí podčiarkol, že dôchodcom asi najviac ubližuje, keď musia odísť z dobre známeho prostredia, v ktorom bývali celý život. Na cudzie si mnohí zvykajú len veľmi ťažko. „Máme už vytypovaných obyvateľov, ktorí by takúto našu pomoc potrebovali. Mesačný poplatok by mal byť zhruba 20 eur,“ dodal.

Manželia Margita a Ján Stelovci zo Štrkovca bývajú sami. Majú už svoj vek a preto ich správa o novej službe potešila. „Máme o ňu záujem, určite nás to odbremení. Pomôže nám, keď nám niekto donesie lieky, alebo nás odvezú k lekárovi,“ zhodli sa.

Ich deti vraj žijú ďaleko. „Nemôžeme od nich čakať, keď majú robotu a rodiny, aby sa sem o nás prišli starať,“ povedali s tým, že odchod do domova dôchodcov chcú čo najviac oddialiť. „Doma je doma, tam určite skončiť nechceme,“ uzavreli.

Mária Sujová z rovnakej obce síce býva v spoločnej domácnosti s dcérou a zaťom, no obidvaja sú zamestnaní a ona je väčšinu dňa sama. „Keď niekde potrebujem ísť, musia si zobrať dovolenku. Nedávno som bola na operácii, takže ma dosť často museli voziť k lekárom,“ hovorí. Veľmi by jej vraj pomohla opatrovateľka, ktorá by tento problém vyriešila.