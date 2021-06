Odvážny Budajov sľub: Ružín bude do roka čistý. Pôjdeme na to tvrdo

Do roka by nemala v Ružíne plávať ani jedna plastová fľaša. Sľúbil to minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO).

„Prišli sme na ďalšie miesto na Slovensku, ktoré je jasným dôkazom, že Slovensko dlho spalo. Ružínska priehrada je unikátne miesto, ktoré má obrovský potenciál. Až na túto zátoku, ktorá je plná odpadu. Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne, a tu je ho enormne veľa," povedal pri Ružíne premiér Eduard Heger (OĽaNO).

VIDEO: Premiér Heger a minister Budaj o zašpinenom Ružíne.

Stretol sa so starostami regiónu aj zástupcami Slovenského vodohospodárskeho podniku. „Ďalší hriech, ktorý sme zdedili, sú ilegálne skládky. Začína sa to osvetou a budeme nastavovať mechanizmy tak, aby ľudia vedeli, že toto nie je cesta, aby odpad končil v priehrade,“ vyhlásil Heger.

Na stretnutí sa hovorilo aj o čiernych skládkach a občanoch, ktorí sa nechcú podrobiť zákonu. Minister Budaj zdôraznil, že Inšpekcia životného prostredia už v okolitých obciach v tejto veci začala konať a budú postupovať tvrdo. Zároveň dal verejný prísľub, že do roka nebude v Ružíne ani jedna plastová fľaša.

„Východné Slovensko si zaslúži, aby sa oň starala vláda, aby sa starali inšpektori životného prostredia. Na ministerstve zasadne krízový štáb, pretože si uvedomujeme, že toto leto bude pre slovenskú prírodu veľkou zaťažkávacou skúškou, keďže väčšina Slovákov bude dovolenkovať doma,“ povedal Budaj.

Predseda občianskeho združenia Ružínska priehrada Jozef Kojecký vysvetľoval, že norné steny na zachytávanie odpadu, ktoré inštalujú vo vodách Ružína, sa zatiaľ osvedčili. „Ministerstvo podporuje aj osádzanie norných stien v obciach. Ak sa toto podarí, tak potom v ústí Hornádu a Hnilca nebudeme mať žiaden odpad a nebude ani tu na priehradnom múre,“ mieni Kojecký.

Starostovia, ktorým ponúkli norné steny, síce s inštaláciou súhlasia, no nechcú práce financovať. „Musíme hľadať riešenia, aby sa to prefinancovalo. Pritom to nie sú veľké položky. Odpad, ktorý vznikne v obci, je ale majetkom obce. A keďže každý občan obce platí za odpad, tak nech to z týchto peňazí pán starosta financuje,“ tvrdí Kojecký. Dodal, že zaujímavý odpad – napríklad plastové fľaše, sa dá spracovať a spáliť v cementárni.

VIDEO: Čistenie Ružína dobrovoľníkmi začiatkom mája.