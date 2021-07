Populárne slonice si zvykajú na moderný pavilón, otvorený je už aj pre verejnosť

VIDEO: Bojnické slonice si zvykajú na moderný pavilón.

Maja a Gula, ktoré majú 39 rokov, si na svoje nové „bývanie“ musia postupne zvykať. Momentálne sú tam už sedem mesiacov, no stále vychádzajú do vonkajšieho areálu len veľmi opatrne. Pre slony, ktoré sú veľmi konzervatívne, je takéto správanie prirodzené.

Hovorca Národnej zoo Bojnice Pavel Procner pripomenul, že starý pavilón, v ktorom tieto samice prežili 36 rokov, bol oveľa menší. Ten súčasný, ktorého výstavbu odštartovali vo februári 2019, je na rozlohe 19 112 štvorcových metrov. Z toho samotný výbeh je na ploche 11 000 „štvorcov“ a zvyšok tvoria vnútorné priestory.

„Maja s Gulou sa v tomto prostredí adaptovali zhruba sedem mesiacov, no a teraz sa po prvýkrát otvorili brány aj pre verejnosť,“ povedal Procner. Zároveň upozornil, že predtým žili samice viac ako tri desaťročia v starom pavilóne a nič iné nepoznali. „V týchto dňoch si už zvykajú tiež na vonkajší výbeh, aj keď sa im tam veľmi nechce ísť. Vďaka chovateľom a ošetrovateľom tam už však vidieť pokroky. Verím, že ľudia ich už budú môcť obdivovať aj v exteriéri,“ poznamenal.

Slonia obývačka

Nový pavilón je podľa Procnera unikátny v tom, že v rámci Európy či celého sveta je veľmi moderný. „Ide o projekt africkej fauny, ktorá patrí medzi špičkové. Slonice tu majú podstatne väčší výbeh. Už to nie sú len nejaké dvorce, ale v úvodzovkách ich obývačka. Okrem toho sú tu nové technologické prvky ako napájadlá či krmelce,“ doplnil s tým, že novovybudovaný pavilón je neprehliadnuteľný a vzdialený len kúsok od toho starého. Ľudia sa k nemu dostanú podľa šípok, takže určite ho nájdu bez problémov.

Hlavný zoológ bojnickej zoo Branislav Tám vysvetlil, že v budúcnosti by v areáli africkej fauny mali pribudnúť ešte minimálne dve slonice. Mohlo by k tomu dôjsť o dva či tri roky. Uvažujú tiež o menších druhoch antilop či samčom stáde zebier. Vnútri plánujú inštalovať terária, v ktorých by mali byť africké cicavce alebo plazy.

„Presná skladba ešte nie je jasná, je to pomerne ďaleká budúcnosť,“ hovorí. Teraz ich čaká najmä veľa práce so súčasnými slonmi. „V najbližšej dobe bude prebiehať zmena systému. Prídu sem medzinárodní tréneri a experti na slony, s ktorými preberieme náš chov a vízie,“ povedal Tám.

Dominantná Gula

Tréning s Majou a Gulou, ktoré si na novinku zvykajú len veľmi pomaly, je náročný. Posúvajú sa doslova po krôčikoch. „Nechápu, že sme pre ne pripravili niečo pekné a väčšie. Niekoľko mesiacov im trvalo, kým naplno začali využívať celý vnútorný priestor. Teraz ich zoznamujeme s vonkajším výbehom, no zatiaľ si trúfajú vyjsť len na pol tela,“ opísal zoológ zložitý proces.

Radi by vraj prešli do takzvaného chráneného kontaktu. V súčasnosti praktizujú plný, čiže priamy kontakt chovateľov so slonicami. „Kvôli bezpečnosti, keďže očakávame aj príchod ďalších samíc, to chceme zmeniť. To znamená, že všetko sa bude robiť cez nejaké bariéry,“ objasnil zoológ.

Slony sú síce mierumilovné tvory, no keď sa medzi nimi zmení sociálna hierarchia, môžu reagovať podráždene. Napríklad samica Maja, ktorá bola v starom pavilóne dominantná, ňou už nie je. Momentálne je podriadená a dominuje Gula.

„Sú to veci, ktoré sa nedajú vždy odhadnúť a slony môžu reagovať skratovo. Samozrejme, v tej hierarchii sú zarátaní aj naši chovatelia, pričom Gula si môže vydobýjať ešte vyššie miesto – akoby nad nimi. No a od takej chvíle sú dominantní naši chlapi,“ uzavrel s úsmevom Tám.